Susuz çeşmeler yıllar sonra yeniden aktı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde belediye ekipleri, kullanılmayan kaynak sularını yaklaşık 1 kilometrelik boru hattıyla susuz çeşmelere ulaştırdı. Taşdibi Mahallesi'nde uzun süredir su akmayan iki çeşme yeniden hizmete açıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla kullanılmayan kaynak suları değerlendirilerek susuz kalan çeşmelere ulaştırıldı.

Saruhanlı Belediyesi tarafından Taşdibi Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Karatepe mevkisinde bulunan kuyudaki kaynak suyu yaklaşık 1 kilometrelik kazı ve boru hattı çalışmasının ardından Sarnıç mevkisinde çobanların yoğun olarak kullandığı çeşmeye bağlandı.

Ekipler ayrıca, Sarnıç mevkisindeki atıl durumdaki bir çeşmenin suyunu da 150 metrelik yeni boru hattıyla Kışlataşı mevkisinde uzun süredir susuz olan çeşmeye ulaştırdı.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde mahallede değerlendirilemeyen kaynak suları kullanıma kazandırılırken, uzun süredir su akmayan iki çeşme yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Taşdibi Mahalle Muhtarı Halil Söylemez ile mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'ya teşekkür etti.

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ise kırsal mahallelerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımları sürdüreceklerini belirterek, kullanılmayan su kaynaklarını değerlendirmeye ve yaşamı kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. - MANİSA