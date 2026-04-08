Savaş Gıda Fiyatlarını Yükseltiyor

08.04.2026 23:47
IMF ve Dünya Bankası, Orta Doğu'daki savaşın gıda fiyatlarını artıracağına dikkat çekti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Dünya Gıda Programı, Orta Doğu'daki savaşın gıda fiyatlarının yükselmesine ve gıda güvensizliğine yol açacağını bildirdi.

IMF, Dünya Bankası ve Dünya Gıda Programı'ndan yapılan ortak açıklamada, söz konusu kurumların yöneticilerinin Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi ve gıda güvenliği üzerindeki etkilerini görüşmek için bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın bölge ve ötesindeki yaşamlar ile geçim kaynaklarını altüst ettiği kaydedildi.

Bu durumun, modern tarihin küresel enerji piyasalarındaki en büyük aksamalarından birini tetiklediğine dikkat çekilen açıklamada, petrol, gaz ve gübre fiyatlarındaki keskin artışların ulaşımdaki aksamalarla birlikte kaçınılmaz olarak gıda fiyatlarının yükselmesine ve gıda güvensizliğine yol açacağı belirtildi.

Açıklamada, bunun özellikle düşük gelirli ve ithalata bağımlı ekonomiler tarafından en ağır şekilde hissedileceğine işaret edilerek, "Yakıt fiyatlarındaki ani yükselişle ve gıda fiyatlarındaki olası keskin artışlar, mali alanın kısıtlı ve borç yükünün halihazırda yüksek olduğu yerlerde özellikle endişe vericidir, bu durum hükümetlerin savunmasız haneleri koruma kabiliyetini azaltır." değerlendirmesinde bulunuldu.

IMF, Dünya Bankası ve Dünya Gıda Programı'nın, gelişmeleri yakından takip etmeyi ve krizden etkilenenleri desteklemek için tüm araçların kullanımını koordine etmeyi sürdüreceği vurgulanan açıklamada, kendi yetki alanları doğrultusunda ve mevcut müdahale mekanizmalarına dayanarak yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak, istikrar, büyüme ve istihdam sağlayan dayanıklı bir toparlanmanın temellerini atmak için destek sağlayacakları dile getirildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
