Savaş ve tırtıl istilasıyla önemi artan ayçiçeğinde hasat başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Savaş ve tırtıl istilasıyla önemi artan ayçiçeğinde hasat başladı

22.07.2022 09:54
Savaş ve tırtıl istilasıyla önemi artan ayçiçeğinde hasat başladı

Ukrayna-Rusya savaşının ardından önemi artan, 'çayır tırtılı' istilasıyla da verim düşüklüğü korkusu saran ayçiçeğinin Adana'da hasadı başladı.

Ukrayna- Rusya savaşının ardından önemi artan, 'çayır tırtılı' istilasıyla da verim düşüklüğü korkusu saran ayçiçeğinin Adana'da hasadı başladı. Ekim alanları geçen seneye göre yüzde 10 artan ayçiçeğinden 175 bin ton rekolte bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Trakya'da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılları İstanbul Çatalca'daki tarlalara da zarar verdi. Bilecik, Eskişehir ve Çanakkale'de de yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeğin gelişimini engelleyen çayır tırtılları, tarlalara önemli ölçüde hasar veriyor.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da, birçok ürünün ham maddesi olan ayçiçeğinde hasat başladı. Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Adana'da bu yıl 700 bin dekardan 175 bin ton rekolte hedefleniyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dönüme yaklaşık 200 kilogram ayçiçeği alınacağını söyledi. Doğan verimin bu sene düşük olduğunu belirterek, "Bu yıl yağışların geç günlerde yağmayıp toprağın çatlamasından dolayı verim düşük. Geçen sene Adana'da 650 bin dekar alanda ayçiçeği varken bu sene ekim alanları yüzde 10 arttı. Şu anda 700 bin dönümün üzerinde ayçiçeği var. Biz Türkiye'nin yaklaşık 10'unu karşılamaktayız. Burada ekilen ayçiçeği de hep yağlık" diye konuştu.

"Ayçiçeği fiyatı en az 15 lira olmalı"

Ayçiçeği fiyatlarının en az 15 lira olması ve ayçiçeğinin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınması gerektiğini aktaran Doğan, "Geçen sene ayçiçeği fiyatları 5 liraydı. Ancak girdi fiyatları 3 kat arttığı için ayçiçeğinde fiyatının 3 kat artarak en az 15 lira olmasını ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmasını bekliyoruz" dedi.

Ayçiçeğine de buğday ve mısırda olduğu gibi en az 1 lira destek verilmesi gerektiğini, destek verildiğinde ekim alanlarının artacağını vurgulan Doğan şunları söyledi:

"Rusya ve Ukrayna savaşıyla ayçiçeğinin önemi arttı. Savaş döneminde ayçiçeği krizi yaşandı. Biz ayçiçeği ekim alanlarını arttırmalıyız. Devletimiz eğer destek verirse bu ekim alanları artacak. Ancak destek olmazsa çiftçimiz para kazanamayacak ve ekim alanları azalacak. Marmara'da gördük 'Çayır tırtılı' ayçiçeği tarlalarını istila etmiş. Eğer orada önlem alınmazsa burada da verim az olduğu için fiyatlar daha da yükselecek. Biz ülke olarak buğday, soya, mısır, pamuk ve ayçiçeğinde dışa bağımlıyız. Bu bağımlılığı azaltmak için destek bekliyoruz."

200 dönüm alanda ayçiçeği eken çiftçi İsmail Malaoğlu ise ayçiçeği fiyatının en az 15 lira olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi. - ADANA

YORUMLAR
500
Rusya uzmanı Hakan Aksay: Rusya'nın da Ukrayna'nın da barışmaya niyeti olmadığı bir dönemdeyiz Rusya uzmanı Hakan Aksay: Rusya'nın da Ukrayna'nın da barışmaya niyeti olmadığı bir dönemdeyiz Tahıl koridoru anlaşması imzalanıyor: Gemilerin Karadeniz'den geçişi nasıl sağlanacak? Tahıl koridoru anlaşması imzalanıyor: Gemilerin Karadeniz'den geçişi nasıl sağlanacak?
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savaş ve tırtıl istilasıyla önemi artan ayçiçeğinde hasat başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:40 Brezilya'da çeteleri basan güvenlik güçleri operasyonda 18 kişiyi öldürdü! Tepki sesleri yükselmeye başladı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
09:09 Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
08:42 Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:40 Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
08:37 Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı
08:30 Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi
08:05 Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 09:58:37. #1.12#
SON DAKİKA: Savaş ve tırtıl istilasıyla önemi artan ayçiçeğinde hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement