Savunma Sanayi İhracatı 22 Kat Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Savunma Sanayi İhracatı 22 Kat Arttı

Savunma Sanayi İhracatı 22 Kat Arttı

Savunma Sanayi Başkanı Görgün, son 20 yılda 248 milyon dolardan 7.1 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

27.02.2025 16:11
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayii hracatının 22 kat arttığını söyleyerek, "Son 20 yılda 248 milyon dolar ihracatı olan sektör geçtiğimiz sene 7.1 milyar dolar ihracat yaptı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) düzenlenen Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentin 6 bin yıllık tarihiyle köklü bir ticaret, 100 yıllık tarihiyle de sanayi geçmişine sahip olduğuna söyleyerek, "Kayseri, ürettikleri ile Türkiye ekonomisine ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan bir şehrimizdir. Şehrimiz aynı zamanda çevresinde yer alan 12 şehir için ticaret, lojistik ve sağlık merkezi konumundadır. Kayseri 4 milyar dolara yakın ihracatı, 1.5 milyarlık ithalatı ile cari fazla veren, aynı zamanda 15.5 milyar dolar gayrisafi yurt dışı hasılaya sahip bir ilimizdir" dedi.

"Savunma sanayiinde çok ciddi gelişmeler oldu"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da programda yaptığı konuşmasında, "Etrafımıza baktığımız zaman ülkemize yönelik çevremizde çok ciddi risk, tehdit ve tehlikeler var. Bunlara karşı ülkemizin ve devletimiz bekası, 85 milyonun refahı için yapmamız gereken çok işler var. Bunların da birincisi beka meselesi. Beka demek ordu demek, ordu demek Mehmetçik demek, Mehmetçik demek de savunma sanayii demek. Alet işler, el övünür. Savunma sanayisi konusunda ne yapsak azdır. Çok ciddi gelişmeler oldu. İhtiyaçların yüzde 80'e varan karşılanması durumuna geldi. Yeter mi, yetmez. Bundan sonraki yol daha çetin" ifadelerini kullandı.

"Son 20 yılda 248 milyon dolar ihracatı olan sektör geçtiğimiz sene 7.1 milyar dolar ihracat yaptı"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise her sene savunma sanayiinde Ar-Ge'ye ayrılan miktarın 3 milyar dolar civarında olduğunu aktararak, "Şirketlerimiz bunu yapmak zorunda. Yenilikçiyi ortaya koymak, sahada ihtiyaç duyulan son teknolojik öyle alanlar var ki bu hafta yaptığınızı önümüzdeki hafta kullandığınızda belki etkisiz olabilecek. Özellikle yazılım ve elektronik harbin yoğun olarak kullanıldığı alanlarda güncellemeyi gerektiriyor. Siz bir çözüm geliştirdiniz ama karşı taraf boş durmuyor. Onlarda onun üzerinden geçip onu etkisiz hale getirebilecek bir çözüm buluyor. O yüzden sürekli geliştirmeniz ve Ar-Ge'ye yatırım yapmanız gerekiyor. Geçtiğimiz sene 15 milyar dolar sektör cirosuna ulaştık. Şuanda bin 100 proje Savunma Sanayii koordinasyonunda yürütülüyor. Biz son 20 yılda 248 milyon dolar ihracatı olan sektör geçtiğimiz sene 7.1 milyar dolar ihracat yaptı. 22 kat arttı. Bu inanılmaz bir büyüme. Böyle bir büyüme trendi hiçbir sektörde yok. Beraber çalışalım, birlikte yeni ürünler geliştirelim, birlikte çalışmayı teşvik edelim organizasyonu yapalım ama burada organizasyonun en başında şunu olsun istiyorum. İhracat odaklı ürünler yapalım, katma değerli kilogram başı ihracat değeri yüksek ürünleri hedef alalım ve devam edelim. Amerika ve Avrupa Bölgesi savunma ve havacılık ihracatı 7.1 milyar doların içinde 3.7 milyar dolar. Biz Avrupa ülkeleri ve NATO üyesi ülkelere ihracatımızın çoğunu yapmışsınız. Bu çok önemli bir gösterge. Bölgelere baktığımızda Asya Pasifik, Afrika, Orta Doğu. Demek ki savunma sanayiinde teknolojik olarak üstün, maliyet etkin ürünler geliştirmişiz ki Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler şirketlerimizin ürünlerini tercih etmişler" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Haluk Görgün, Teknoloji, Politika, Ekonomi, İhracat, kayseri, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayi İhracatı 22 Kat Arttı - Son Dakika

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