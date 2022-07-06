Savunma Sanayii Başkanı Demir, OTAĞ toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanı Demir, OTAĞ toplantısında konuştu Açıklaması

06.07.2022 12:17
Savunma Sanayii Başkanı Demir, OTAĞ toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ileri teknoloji kazanımı çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla planlamayı, takip etmeyi ve desteklemeyi amaçladıklarını belirterek, "Yıl içinde Akustik Teknolojileri Yol Haritası'nın oluşturulmasını hedeflemekteyiz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ileri teknoloji kazanımı çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla planlamayı, takip etmeyi ve desteklemeyi amaçladıklarını belirterek, "Yıl içinde Akustik Teknolojileri Yol Haritası'nın oluşturulmasını hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) teknoloji kazanımı çalışmaları kapsamında ülkede akustik teknolojileri alanında mevcut kabiliyetlerin, kazanılması gereken milli kritik ve ileri teknolojilerin tespit edilmesi amacıyla 2020'de tüm paydaşların katılımıyla oluşturulan Akustik Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmalarının kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Demir'in yanı sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, üniversiteler ve savunma sanayi firmalarının temsilcileri katıldı.

Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçlerinin kısa ve uzun dönem ihtiyaçlarını karşılamak için AR-GE çalışmalarının daha hızlı, dinamik şekilde yürütebileceği yeni bir yapı oluşturduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Odak teknoloji ağları çalışmalarımız kapsamında ileri teknoloji konularında ülkemizin bulunduğu noktayı ve bu kapsamda geliştirilmesi gereken ileri teknolojileri ülkemizin ortak aklıyla birlikte çalışıyor ve teknoloji önceliklendirmeleri yaparak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ülkemizde akustik teknolojileri alanında mevcut kabiliyetlerin, kazanılması gereken milli kritik ve ileri teknolojilerin tespit edilmesi amacıyla tüm paydaşların katılımı ile başkanlığımız tarafından Akustik Odak Teknoloji Ağı oluşturulmuştur.

Akustik Odak Teknoloji Ağı faaliyetleri 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilen lansman ile başlatılmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dahil 13 kurum, 26 üniversite ve araştırma merkezi ve 17 firmadan toplam 208 kişinin katılımı ile Akustik Sistemler, Akustik Transdüserler, Dizinleri ve Transdüksiyon Malzemeleri, Akustik Sinyal/Veri İşleme ve Elektronik, Akustik Yayılım/Ortam Modelleme ve Simülasyonu Odak Çalışma Grupları ile yürütülmüştür. Gerçekleştirilen çalışmalar ve toplantılar sonucunda 80 teknoloji konusu belirlenerek önceliklendirilmiştir. Bu yıl içinde Akustik OTAĞ Sonuç Raporu'nun yayımlanarak Akustik Teknolojileri Yol Haritası'nın oluşturulmasını hedeflemekteyiz"

Demir, başkanlık olarak ileri teknoloji kazanımı çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla planlamayı, takip etmeyi ve desteklemeyi hedeflediklerini vurguladı.

AR-GE projelerine hayat vermenin temel amaçları arasında olduğuna dikkati çeken Demir, özgün ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik olarak AR-GE alanında 4,1 milyar lira değerinde proje çalışması başlatıldığını kaydetti.

Demir, son 5 yılda 1,2 milyar lira değerinde proje gerçekleştirildiğini ve AR-GE harcamalarının toplam sektör cirosunun yaklaşık yüzde 14'üne tekabül ettiğini aktardı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Demir, OTAĞ toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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