Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatımız 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti" - Son Dakika
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Ekonomi

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatımız 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti"

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Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatımız 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti" Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.

08.04.2025 15:12
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatımız 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ilk 3 aylık savunma sanayii ihracatına ilişkin, "Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Görgün, Türkiye'nin ilk 3 aylık savunma sanayii ihracat verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayiinin her geçen gün daha da büyüdüğünü, geliştiğini ve güçlendiğini ifade eden Görgün, geniş, nitelikli, genç ve dinamik ekosistemiyle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerle, her geçen gün daha da büyüyen ihracat potansiyeliyle Türkiye'nin artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya göstermeye devam ettiklerini kaydetti.

Görgün, savunma ve havacılık ihracatının 2025 yılı Mart ayında bir önceki yılın Mart ayına göre yüzde 147'lik tarihi bir artış rekoru kaydederek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

"Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatımız 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti"

Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72'lik artışla 1,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin altını çizen Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "İhracat stratejimizdeki temel hedef olan yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetlerinin de etkisiyle, şirketlerimiz belirli coğrafyalara değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Yerli ve milli platformlarımıza entegre alt sistemlerimiz, müşterek çalışma kabiliyetine sahip ürünlerimiz, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine yönelik uygun çözümler sunabilme esnekliğimiz, son kullanıcıların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sahada sunduğumuz hızlı geribildirimlerimiz, bakım-onarım ve entegre lojistik destek konularında sunduğumuz sürdürülebilir hizmetlerimiz, bu başarının temelini oluşturdu" ifadelerine yer verdi.

Görgün, Savunma Sanayii başkanlığı olarak gelecek dönemde de sadece büyük şirketleri değil, KOBİ'leri de kucaklayan, ihracat yapan şirket sayısını artırmayı hedefleyen ve ihracatı, sektör için sürdürülebilirlik unsuru hale getiren faaliyetlere hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi.

İhracat rakamlarının artışında ve Türkiye'nin kalkınmasında doğradan veya dolaylı olarak emekleri geçen tüm şirketleri ve çalışanları tebrik eden Görgün, savunma sanayii sektörü olarak elde edilen bu başarıların Türkiye'ye önemli kazanımlar getirmesini temenni etti.

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Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 'Yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatımız 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti' - Son Dakika

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