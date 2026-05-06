Savunma Sektöründe İşbirlikleri Artıyor

ASPİLSAN Enerji ile Teknopark İstanbul, Jandarma ve Jandarma Asayiş Vakfı (JAVDES), Radarsan ve FPV kamikaze dron üreticisi SKYDAGGER arasında işbirliği sözleşmeleri imzalandı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, ASPİLSAN Enerji tarafından Teknopark İstanbul, JAVDES, Radarsan ve FPV kamikaze dron üreticisi SKYDAGGER ile işbirliği sözleşmelerine imza atıldı.

Bu kapsamda, ilk olarak ASPİLSAN Enerji ile Teknopark İstanbul arasında "Kuluçka Merkezi Odaklı Stratejik İş Birliğine Yönelik İyi Niyet Sözleşmesi" imzalandı.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, imza töreninde yaptığı konuşmada, enerjinin 5 sanayi trendinden biri olarak ele alınabileceğini belirterek, "Yakın zamanda yaşanan petrol sıkıntılarını gördük ki bizim petrole bağımlılığımızın bitmesi gerekiyor. Dün petrol kuyularının sahipleri ne kadar ciddiyetteyse bugün batarya üretenler de bu ciddiyette hareket ediyor. Enerji depolama büyük önem arz ediyor." dedi.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol da Teknopark İstanbul'un bir teknoloji üssü olduğunu ve çok sayıda vakıf şirketinin burada bulunduğunu söyledi.

Teknopark İstanbul'da 600'e yakın firma ve ön kuluçkalarla birlikte 1000'e yakın firmanın olduğunu dile getiren Akyol, "Toplamda 11 bin çalışanla İstanbul'un teknoloji kalbiyiz diyebilirim. Savunma, denizcilik, ileri malzeme, yapay zeka ve siber güvenlik gibi konular önemli hale gelmişken enerjiyi de son zamanlarda odak haline getirmeyi planlıyoruz. ASPİLSAN ile batarya üretim ve enerji üretim sistemleri ile ilgili bir proje çağrısını birlikte yürütmekten mutluluk duyacağız." diye konuştu.

"ASPİLSAN'ın kapasitesi ile birleştirerek bir yol haritası çizmek üzere imza atıyoruz"

ASPİLSAN Enerji ile JAVDES arasında gerçekleştirilen "Yurt içi ve Yurt Dışı Projelerde İş Birliğine Yönelik İyi Niyet Sözleşmesi" imza töreninde konuşan JAVDES Şirketler Topluluğu Genel Müdürü Ufuk Soyluoğlu, üretici ve kullanıcının ihtiyaçlarını bir araya getirme misyonu ile hareket ettiklerini belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığının sahadaki ihtiyaçlarını çok yakından takip ediyoruz. Bu ihtiyaçları da ASPİLSAN'ın kapasitesi ile birleştirerek bir yol haritası çizmek üzere imza atıyoruz." dedi.

ASPİLSAN'ın Radarsan ile yaptığı "Mobil Trafik Radar Sistemleri Batarya Paketi İş Birliğine Yönelik İyi Niyet Sözleşmesi" de Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğan, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 40 yıldır ithal edilen bir ürünü Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde yerli ve milli bir ürüne çevirdiklerini söyledi.

ASPİLSAN Enerji ile SKYDAGGER arasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan SKYDAGGER Genel Müdürü Mehmet Öztekin ise ASPİLSAN'ın sahadaki güçlerini daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Öztekin, ürettikleri dronların en önemli bileşenlerinden birinin batarya olduğunu belirterek, "ASPİLSAN'ın da gerekli AR-GE'leri yapıp bizim kabiliyetlerimizi yükseltecek şekilde bize destek olacağından hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.