Savunma Sektöründe İşbirlikleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savunma Sektöründe İşbirlikleri Artıyor

Savunma Sektöründe İşbirlikleri Artıyor
06.05.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASPİLSAN Enerji, Teknopark İstanbul ve diğer firmalar arasında stratejik işbirliği sözleşmeleri imzalandı.

ASPİLSAN Enerji ile Teknopark İstanbul, Jandarma ve Jandarma Asayiş Vakfı (JAVDES), Radarsan ve FPV kamikaze dron üreticisi SKYDAGGER arasında işbirliği sözleşmeleri imzalandı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, ASPİLSAN Enerji tarafından Teknopark İstanbul, JAVDES, Radarsan ve FPV kamikaze dron üreticisi SKYDAGGER ile işbirliği sözleşmelerine imza atıldı.

Bu kapsamda, ilk olarak ASPİLSAN Enerji ile Teknopark İstanbul arasında "Kuluçka Merkezi Odaklı Stratejik İş Birliğine Yönelik İyi Niyet Sözleşmesi" imzalandı.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, imza töreninde yaptığı konuşmada, enerjinin 5 sanayi trendinden biri olarak ele alınabileceğini belirterek, "Yakın zamanda yaşanan petrol sıkıntılarını gördük ki bizim petrole bağımlılığımızın bitmesi gerekiyor. Dün petrol kuyularının sahipleri ne kadar ciddiyetteyse bugün batarya üretenler de bu ciddiyette hareket ediyor. Enerji depolama büyük önem arz ediyor." dedi.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol da Teknopark İstanbul'un bir teknoloji üssü olduğunu ve çok sayıda vakıf şirketinin burada bulunduğunu söyledi.

Teknopark İstanbul'da 600'e yakın firma ve ön kuluçkalarla birlikte 1000'e yakın firmanın olduğunu dile getiren Akyol, "Toplamda 11 bin çalışanla İstanbul'un teknoloji kalbiyiz diyebilirim. Savunma, denizcilik, ileri malzeme, yapay zeka ve siber güvenlik gibi konular önemli hale gelmişken enerjiyi de son zamanlarda odak haline getirmeyi planlıyoruz. ASPİLSAN ile batarya üretim ve enerji üretim sistemleri ile ilgili bir proje çağrısını birlikte yürütmekten mutluluk duyacağız." diye konuştu.

"ASPİLSAN'ın kapasitesi ile birleştirerek bir yol haritası çizmek üzere imza atıyoruz"

ASPİLSAN Enerji ile JAVDES arasında gerçekleştirilen "Yurt içi ve Yurt Dışı Projelerde İş Birliğine Yönelik İyi Niyet Sözleşmesi" imza töreninde konuşan JAVDES Şirketler Topluluğu Genel Müdürü Ufuk Soyluoğlu, üretici ve kullanıcının ihtiyaçlarını bir araya getirme misyonu ile hareket ettiklerini belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığının sahadaki ihtiyaçlarını çok yakından takip ediyoruz. Bu ihtiyaçları da ASPİLSAN'ın kapasitesi ile birleştirerek bir yol haritası çizmek üzere imza atıyoruz." dedi.

ASPİLSAN'ın Radarsan ile yaptığı "Mobil Trafik Radar Sistemleri Batarya Paketi İş Birliğine Yönelik İyi Niyet Sözleşmesi" de Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğan, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 40 yıldır ithal edilen bir ürünü Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde yerli ve milli bir ürüne çevirdiklerini söyledi.

ASPİLSAN Enerji ile SKYDAGGER arasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan SKYDAGGER Genel Müdürü Mehmet Öztekin ise ASPİLSAN'ın sahadaki güçlerini daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Öztekin, ürettikleri dronların en önemli bileşenlerinden birinin batarya olduğunu belirterek, "ASPİLSAN'ın da gerekli AR-GE'leri yapıp bizim kabiliyetlerimizi yükseltecek şekilde bize destek olacağından hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Sektöründe İşbirlikleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
MHP’li Feti Yıldız’dan ’mutlak butlan’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
Tahir Kıran’dan Fenerbahçe’deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 19:06:31. #7.13#
SON DAKİKA: Savunma Sektöründe İşbirlikleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.