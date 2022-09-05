STM, Azerbaycan ve Polonya'daki savunma sanayi fuarlarında boy gösterecek - Son Dakika
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STM, Azerbaycan ve Polonya'daki savunma sanayi fuarlarında boy gösterecek

05.09.2022 16:38
STM, Azerbaycan ve Polonya'daki savunma sanayi fuarlarında boy gösterecek

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Polonya ve Azerbaycan'da gerçekleştirilecek savunma sanayi fuarlarında, askeri deniz platformları ile taktik mini insansız hava araç (İHA) sistemlerini sergileyecek.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Polonya ve Azerbaycan'da gerçekleştirilecek savunma sanayi fuarlarında, askeri deniz platformları ile taktik mini insansız hava araç (İHA) sistemlerini sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STM, yenilikçi ve milli sistemlerini yurt dışında tanıtmaya devam ediyor.

STM, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığının girişimleri ve Azerbaycan Savunma Bakanlığının destekleriyle 6-8 Eylül'de Bakü'de 4'üncüsü yapılacak ADEX 2022 Fuarı'nda, küçük boyutlu milli denizaltı STM500'ü ilk kez sergileyecek.

Şirket, ADEX 2022'de, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olma özelliğine sahip İstif (İ) Sınıfı MİLGEM, STM-MPAC Hücumbot, döner kanatlı vurucu İHA sistemi KARGU, sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU ve gözcü İHA sistemi TOGAN'ı da katılımcıların beğenisine sunacak.

Mini İHA'lar Polonya'da görücüye çıkacak

STM, Avrupa'nın önde gelen savunma sanayi etkinliklerinden Polonya Uluslararası Savunma Fuarı'na (MSPO) da katılım gösterecek.

Fuar, 6-9 Eylül'de, Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenecek.

STM, MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn, MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT), taktik mini İHA sistemleri KARGU, ALPAGU ve TOGAN'ı bu etkinlikte de sergileyecek.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Polonya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi STM, Azerbaycan ve Polonya'daki savunma sanayi fuarlarında boy gösterecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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