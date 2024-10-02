Scholz: AB-Ticaretin Kendine Zarar Vermemesi Gerek - Son Dakika
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Ekonomi

Scholz: AB-Ticaretin Kendine Zarar Vermemesi Gerek

Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin Çin ile elektrikli araç müzakerelerine devam etmesi gerektiğini belirtti.

02.10.2024 17:17
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) ticari çatışmalarda kendisine zarar vermemesi gerektiğini belirterek, Çin ile elektrikli araçlar konusundaki müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Scholz, Almanya Dış Ticaret Birliğinin (BGA) başkent Berlin'de düzenlediği "iş insanları gününde" yaptığı konuşmada, Alman ekonomisini haksız ticaret uygulamalarından korumak zorunda olduklarını dile getirdi.

Daha fazla ülkeden, daha fazla ortakla, daha fazla ticaretin, belirsiz bir dünyada mantıklı risk yönetimi olduğunu anlatan Scholz, "Bu nedenle Çin ile elektrikli araçlar konusundaki müzakereler devam etmeli ve çelik gibi ucuz Çin ithalatının ekonomimize zarar verdiği alanlarla mücadele etmeliyiz. Ancak AB olarak verdiğimiz tepki kendimize zarar vermemeli." dedi

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) küresel ticaret kurallarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, Çin'in gelişmekte olan ülke olarak DTÖ'de özel muamele görmeyi artık bırakması gerektiğini ifade etti.

Scholz'un değerlendirmesi, 4 Ekim'de AB üye ülkeleri tarafından Çin'den gelen elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin yapılacak oylama öncesinde geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, öğle saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Berlin'de görüştü. Macron, daha önce AB tarafından Çin'in elektrikli otomobillerine karşı cezai tedbirlerini desteklemişti.

AB Komisyonu, 5 Temmuz'da Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı.

Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu. Açıklanan son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine eklenecek.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyor. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyor.

Çin'de, BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupa şirketlerin araçlarının üretimi yapılıyor.

Avrupa'da, özellikle Fransa gibi bazı ülkelerdeki üreticiler, Çin yapımı modellerin iç pazarlarında hakimiyet kurmasından rahatsızlık duyuyor.

Alman üreticiler ise Çin'le ilişkilerin gerilmesinden ve bu pazardaki kayıplardan çekiniyor ve vergiye karşı çıkıyor.

Öte yandan, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen de yaptığı açıklamada, AB'nin Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uyguladığı ilave gümrük vergisinin otomobil endüstrisinin rekabet gücünü artırmadığını savunarak, Alman hükümetini söz konusu vergiye karşı oy kullanmaya çağırdı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Olaf Scholz, Politika, Ekonomi, Almanya, berlin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Scholz: AB-Ticaretin Kendine Zarar Vermemesi Gerek - Son Dakika

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