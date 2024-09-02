Scopescan ile Web3 Yatırımında Yeni Dönem: Geleceği Bugünden Keşfedin

Ekonomi

Scopescan, kullanıcıların gerçek zamanlı profiller oluşturmasını ve bunlar arasında faydalı bağlantılar kurulmasını sağlayarak veri analizinde devrim yaratıyor. Bu yenilikçi özellikleriyle Scopescan, yatırımcıların blok zincir ekosisteminde stratejik avantajlar elde etmelerine ve daha akıllı kararlar almalarına yardımcı oluyor.

Blok zincir teknolojisi günümüz yatırım dünyasında giderek daha önemli bir rol oynuyor. Scopescan, yatırımcıların daha bilinçli ve stratejik kararlar almasına yardımcı olarak blok zincir verilerini ve varlıklarını anlamayı ve yönetmeyi kolaylaştırıyor. 0xScope'un uzmanlığını ve yapay zeka destekli veri çözümlerini bir araya getiren Scopescan, kullanıcılarına blok zincir ekosisteminde yeni fırsatlar sunuyor. Scopescan, kullanıcıların API hizmetleri aracılığıyla zincir üzerindeki verileri, varlık hareketlerini ve Web3 sosyal bağlantılarını kolayca analiz etmelerini sağlar. Adres kümeleme ve izleme işlevleriyle yatırımcılar, belirli adreslerin davranışlarını gerçek zamanlı olarak izleyerek stratejik avantaj elde edebilirler.

Torres: "Kullanıcıların doğru veriye hızla ulaşmasını sağlıyoruz"

0xScope CEO'su Phillip Torres konuya ilişkin değerlendirmesini paylaştı: "Scopescan, yatırımcılar ve analistler için en güçlü blok zincir araştırma aracı olmak üzere geliştirildi. Gerçek kişileri ve gerçek şirketleri hedef alan yenilikçi adres gruplama algoritmamız sayesinde daha doğru yetki analizi verileri sağlayabiliyoruz. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için güvenilir ve kullanışlı bir platform tasarladık. Basit rehber modumuz, kullanıcıların karmaşık aramalar için bile doğru bilgiye hızlı bir şekilde erişmelerini sağlıyor. Bu da onların işlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca, VC trendleri hakkında sağladığımız bilgiler de son derece değerli. Yatırımcıların doğru kararlar almasına önemli ölçüde yardımcı olan kurumsal trendler hakkında kesin bilgiler sağlayan en kapsamlı VC adres etiketi kütüphanesini kullanıma sunduk. Kısacası, Scopescan ile blok zincir dünyasında ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda bulabilir ve geleceği bugünden keşfetmeye başlayabilirsiniz. Scopescan ile blok zincir araştırmalarında devrim yaratmayı hedefliyoruz. Geleceğin yatırım dünyasında en iyi kararları almalarına yardımcı olmak için kullanıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Scopescan, yenilikçi veri analitiği ve güçlü araştırma araçlarıyla blok zincir dünyasında fark yaratıyor. 0xScope'un gücünü arkasına alan bu platform, kullanıcılarına karmaşık veri noktalarına erişim, kullanışlı panolar ve doğru yatırım kararları için gerekli tüm araçları sunuyor.

0xScope Hakkında

200'den fazla global partneri ve 1 milyondan fazla kullanıcısı ile 0xScope'un güçlü bir veri katmanı oluşturma taahhüdü, yapay zekanın Web3'e entegrasyonuna öncülük etmeye yardımcı olmaktadır. 9,5 milyondan fazla token, 29.764 proje ve 298 milyon etiketten oluşan en kapsamlı Web3 veri tabanı ile 0xScope, yapay zeka odaklı yeniliklerde sektöre öncülük etmeye devam etmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen 0xScope'u ziyaret edin: https://www.0xscope.com

0xScope topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun:

Twitter: https://x.com/ScopeProtocol

Telegram: https://t.me/Scope_Official