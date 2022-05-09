Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşa nefes aldırdı - Son Dakika
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Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşa nefes aldırdı

09.05.2022 13:11
Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşa nefes aldırdı

Havaların ısınması ve üretimin artması ile Afyonkarahisar'da yaş sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti.

Havaların ısınması ve üretimin artması ile Afyonkarahisar'da yaş sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti. Şuhut'taki tezgahlara yansıyan sebze meyvedeki indirimin ardından vatandaşlar pazarlara akın etti.

Ramazan ve öncesinde fahiş fiyatları gören sebze meyve fiyatları düşmeye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte fiyatlar yüzde 50'ye varan düşüşler yaşandı. Düşüşle birlikte az da olsa nefes alan vatandaşlar fiyatların daha makul seviyeye gelmesini beklerken, pazarcılar, önümüzdeki günlerde düşüşün devam edeceği yönünde görüş belirtti.

Pazar Esnafı Ali Aygördü, konuyla ilgili açıklamalarında, "Meyve ve sebze fiyatları düşmüştür. Salatalık, kabak 5 liraya, patlıcan ve biber ise 10 liraya düşmüştür. Domates biraz yüksek. Yeni Dünya 10, çilek 10 liraya kadar düştü. Vatandaşlar artık alım gücüne sahip oldular. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Şuhut'a bayrama geldiğini ifade eden müşteri Hatice Kalınbaldır ise, "Biz Şuhut'a bayrama geldik. Pazara geldik bayramı bitirdik. Pazarımızda fiyatlar uygun. Her şey uygun 4 lira 5 lira. İyi yani, İzmir pahalı ama buralar uygun.

Pazar Esnafı Emre Karakaya da konuyla ilgili açıklamalarında, "Fiyatlarımız uygun patlıcan 5 lira salatalık 5 lira kabak 5 lira eskiden yüksekti şimdi fiyatlar düştü. Alım gücü yükseldi" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşa nefes aldırdı
Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşa nefes aldırdı
Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşa nefes aldırdı
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Karahisar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşa nefes aldırdı - Son Dakika


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