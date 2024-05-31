Seç Market, Perakende Günleri'ne katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Seç Market, Perakende Günleri'ne katıldı

Seç Market, Perakende Günleri\'ne katıldı

Seç Market, İstanbul'da düzenlenen Perakende Günleri'ne katıldı. Şirket, organizasyonda Seç mağazası görünümündeki standıyla dikkat çekti. Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, etkinlikteki konuşmasında sektörde öncü olduklarını vurgulayarak, geleneksel esnaf kültürünü koruyan iş modelleriyle müşteri ve esnafın yüzünü güldürdüklerini belirtti. Ayrıca, Seç Market'in kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla düzenlediği çevrim içi eğitimlerden bahsetti ve Seç Market'e dönüşen işletme sayısının 2 bin 800'e yaklaştığını açıkladı.

31.05.2024 12:33
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Seç Market, İstanbul'da düzenlenen ve sektörün temsilcilerini bir araya getiren "Perakende Günleri"ne katıldı.

Şirketten yapılan açıkalmaya göre, 2001 yılından bu yana düzenlenen ve perakendecilerden AVM'lere, teknoloji firmalarından tedarikçilere 10 bini aşkın sektör temsilcisini bir araya getiren organizasyon, katılımcılara önemli iş fırsatları sağlıyor. Şirket fuarda, Seç mağazası görünümündeki standıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, Türkiye'nin en büyük iş dünyası organizasyonlarından biri olan Perakende Günleri'nde pek çok farklı sektörden katılımcıyla bir araya gelmenin ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Çevrim içi eğitimlerle kadın girişimciliğini destekliyoruz"

Sekmen, Seç Market olarak geleneksel esnaf kültürünü koruyan iş modelleriyle sektörde öncü konumda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seç Market'e dönüşen mahalle esnafı kendi işinin sahibi olmaya devam ederken mağazası modern bir görünüm ve işleyişe kavuşuyor, uygun fiyatlı ürün tedariki sağlıyor. Böylece daha önce organize perakende ile rekabette zorlanan esnaf güçleniyor. Müşteri de geniş ürün çeşitliliğine sahip modern bir mağazada, tanıdığı, bildiği esnaftan, üstelik eskisine göre daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanına kavuşuyor.

Hem esnafın hem de müşterinin yüzü gülüyor. Aynı zamanda Seç bayileri yerel sebze meyveleri sattığı, yerel ürünleri de tedarik ederek raflarına koyabildiği için yerel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra iki senedir 'Gücünle Gülümse' ismiyle kadın girişimci adaylarına yönelik düzenlediğimiz çevrim içi eğitimlerle kadın girişimciliğini destekliyoruz."

Seç Market'e dönüşen işletme sayısının 2 bin 800'e yaklaştığını aktaran Sekmen, Türkiye'deki en büyük ve güçlü bayilik sistemlerinden birine sahip olduklarını ve hedeflerinin bu sayıyı her geçen gün artırarak Türkiye'nin her yerinde hem mahalle esnafını hem ülke ekonomisini güçlendirmek olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Seç Market, Perakende Günleri'ne katıldı - Son Dakika

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