Seçim sonrasındaki yükseliş devam ediyor! Dolar güne yine rekorla başladı

Demirhan Nadir: Çok haklısın uğur kardeşim .. ancak bizlerin unuttuğu birşey hatta birçok şey var... Mesela yıllar önce bulunan petrolün üstüne beton döküldü .... Yıllardır arayıp bulunmasın diye yer altı kaynaklarının kullanımı yasaktı... Bildiğin protokol bunlar kağıt üstünde yazılı resmi anlaşmalar bunlar ... Şimdi ne oluyor biliyorsunuz değil mi ??? Bırakın dışarıdan petrol alma derdini doğalgazı bile biz çıkartmaya petrol bulup satmaya başladık ... Sabredin şükredin dua edin .. saygı ve sevgilerimle 3 5 Yayından Kaldır