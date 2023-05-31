Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 2. turundan zaferle ayrılmasının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ediyor.
Bugün dolar/TL saat 03:43'te 20,81'i görürken saat 09:00 itibarıyla 20,6724'ten işlem görüyor. Euro da rekorunu sürdürüyor. Saat 05:24'te TL karşısında 22,27'yi gören euro/TL saat 09.00 itibarıyla 22,2599'dan işlem görüyor.
Dolar/TL'de yeni tarihi zirveye ulaşılması yurtiçinde altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi. Saat 02.19 itibarıyla 1322 lirayı gören gram altın, şu saatlerde 1305 TL'den işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Seçim sonrasındaki yükseliş devam ediyor! Dolar güne yine rekorla başladı - Son Dakika