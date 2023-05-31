Seçim sonrasındaki yükseliş devam ediyor! Dolar güne yine rekorla başladı - Son Dakika
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Seçim sonrasındaki yükseliş devam ediyor! Dolar güne yine rekorla başladı

31.05.2023 09:54

Seçim sonrasında piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gece saatlerinde 20,81'i gören dolar/TL, saat 09.00 itibarıyla 20,67 seviyelerinden; euro ise 22,25 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL'de tarihi zirveye ulaşılması altın fiyatlarında da rekoru getirirken, gram altın aynı dakikalarda 1305 TL'den işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 2. turundan zaferle ayrılmasının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ediyor.

DOLAR VE EURO REKORUNU SÜRDÜRÜYOR

Bugün dolar/TL saat 03:43'te 20,81'i görürken saat 09:00 itibarıyla 20,6724'ten işlem görüyor. Euro da rekorunu sürdürüyor. Saat 05:24'te TL karşısında 22,27'yi gören euro/TL saat 09.00 itibarıyla 22,2599'dan işlem görüyor.

GRAM ALTIN GECE SAATLERİNDE REKOR KIRDI

Dolar/TL'de yeni tarihi zirveye ulaşılması yurtiçinde altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi. Saat 02.19 itibarıyla 1322 lirayı gören gram altın, şu saatlerde 1305 TL'den işlem görüyor.

YORUMLAR (4)
  • Demirhan Nadir: Eeeee o kadar dedikodu yaptılar ki ve bankalardan herkes paralarını çekti yaaa işte bu sebebi CHP söylemleridir. Yok eğer borç batağına batmak istiyorsanız AKP ye oy verin yok eğer borçlarınızdan kurtulmak istiyorsanız CHP ye oy verin tehditleri söylemleri tüm ülkeye mesaj olarak gelmedi mi ??? Ben mi yanlış anladım aydınlatın bakalım güzel ülkemin insanları .... Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
  • Uğur Türkiye: Dolarla işimiz olmasın artık dolar dolara bağlı bir ekonomi olmasın hersey türk parasıyla yapılsın bak o zaman isterse 50 olsun bizi bağlamazdı atın doları ülkeden Cevap Yaz 7 23 Yayından Kaldır
  • Demirhan Nadir: Çok haklısın uğur kardeşim .. ancak bizlerin unuttuğu birşey hatta birçok şey var... Mesela yıllar önce bulunan petrolün üstüne beton döküldü .... Yıllardır arayıp bulunmasın diye yer altı kaynaklarının kullanımı yasaktı... Bildiğin protokol bunlar kağıt üstünde yazılı resmi anlaşmalar bunlar ... Şimdi ne oluyor biliyorsunuz değil mi ??? Bırakın dışarıdan petrol alma derdini doğalgazı bile biz çıkartmaya petrol bulup satmaya başladık ... Sabredin şükredin dua edin .. saygı ve sevgilerimle 3 5 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seçim sonrasındaki yükseliş devam ediyor! Dolar güne yine rekorla başladı - Son Dakika


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