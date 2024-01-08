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Securitas Türkiye Bölgeler Koordinatörü Memet Hanlıoğlu, Ülke Başkan Yardımcılığı görevine atandı - Son Dakika
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Securitas Türkiye Bölgeler Koordinatörü Memet Hanlıoğlu, Ülke Başkan Yardımcılığı görevine atandı

Securitas Türkiye Bölgeler Koordinatörü Memet Hanlıoğlu, Securitas Türkiye Ülke Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Hanlıoğlu, Polis Koleji'nden mezun olduktan sonra 1994 yılında Polis Akademisini bitirdi. Kamuda 6,5 yıl çalıştıktan sonra özel sektöre geçti. Securitas Türkiye'de 2010 yılında şube müdürü olarak göreve başlayan Hanlıoğlu, 2011'de bölge müdür yardımcılığına ve 2012'de Securitas Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğüne terfi etti. 2022 yılında Securitas Türkiye Bölgeler Koordinatörlüğüne atanarak, bölgelerin ticari ve operasyonel süreçlerinde aktif olarak rol aldı. Securitas Türkiye Ülke Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Hanlıoğlu, Securitas Türkiye'nin milli ve global projeler koordinatörlüğü ve bölge müdürlüklerinden sorumlu olacak.

Securitas Türkiye Bölgeler Koordinatörü Memet Hanlıoğlu, Ülke Başkan Yardımcılığı görevine atandı
08.01.2024 - 12:58,
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Securitas Türkiye Bölgeler Koordinatörü Memet Hanlıoğlu, Securitas Türkiye Ülke Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hanlıoğlu, Polis Koleji'nden mezun olduktan sonra 1994 yılında Polis Akademisini bitirdi. Kamuda yaklaşık 6,5 sene aktif çalıştıktan sonra özel sektöre geçti.

Securitas Türkiye'de 2010 yılında şube müdürü olarak göreve başlayan Hanlıoğlu, 2011'de bölge müdür yardımcılığına ve 2012'de Securitas Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğüne terfi etti.

Memet Hanlıoğlu, 2022 yılında Securitas Türkiye Bölgeler Koordinatörlüğüne atanarak, bölgelerin ticari ve operasyonel süreçlerinde aktif olarak rol aldı.

Securitas Türkiye Ülke Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Hanlıoğlu, Securitas Türkiye'nin milli ve global projeler koordinatörlüğü ve bölge müdürlüklerinden sorumlu olacak.

Kaynak: AA
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Polis Koleji, Türkiye, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Securitas Türkiye Bölgeler Koordinatörü Memet Hanlıoğlu, Ülke Başkan Yardımcılığı görevine atandı - Son Dakika


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