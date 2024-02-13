SEDAŞ, faaliyet bölgesindeki aydınlatma altyapısının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Ekonomi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesindeki aydınlatma altyapısının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'de 2 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren SEDAŞ, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı yağışlar, sel, fırtına ve kar gibi olağanüstü hava koşullarının etkilediği bölgede olası kesintileri önlüyor ve 2023'te gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgenin aydınlık geleceğine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda SEDAŞ, 10 bin 206 metre Alçak Gerilim (AG) kablosu, 13 bin 445 adet ampul, 1418 adet armatür ve muhtelif tipte aydınlatma ekipmanlarının değişimini kapsayan aydınlatma programını tamamlamıştı.

Elektrik dağıtım faaliyet bölgesi genelinde bulunan 9 bin 782 adet aydınlatma şebekesinin periyodik kontrollerinin 2024'te de sürdürmeyi planlayan şirket, kapsamlı bir program ile 448 bin 191 adet sokak aydınlatma armatürlerinin bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor.

Geçen yıl aralık ayının başında, Akcez bünyesindeki CEZ grubunun paylarını devralan Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından güçlendirilen ortaklık yapısıyla eşit pay sahibi olan Akkök Grubu ve Torunlar Grubu, bölgedeki altyapı, bakım, yenileme ve onarım çalışmalarına, artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 2024'te de devam ettiklerini açıkladı.

Ayrıca şirket, aydınlatma tesislerinin periyodik kontrollerinin yanı sıra bölge halkı tarafından bildirilen ihbarları da en kısa sürede değerlendirerek gerekli müdahalelerin yapıldığını bildirdi.