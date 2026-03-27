SEDAŞ Çalışma Saatlerini Güncelledi - Son Dakika
SEDAŞ Çalışma Saatlerini Güncelledi

27.03.2026 15:22
SEDAŞ, 1 Nisan'dan itibaren Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'deki hizmet saatlerini uzattı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), müşterilerin hizmetlere daha kolay erişimini sağlamak amacıyla, 1 Nisan itibarıyla Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'deki tüm hizmet noktalarında çalışma saatlerini güncelledi.

Şirketten yapılan açıklamada, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de elektrik dağıtım hizmeti veren SEDAŞ'ın çalışma saatlerini yeniden düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, mesainin 08.30-18.00, öğle tatilinin ise 12.30-13.30 saatleri arasında olacağı ve yeni mesai saatlerinin 1 Nisan itibarıyla tüm hizmet noktalarında uygulanacağı bildirildi.

Mevcut durumda 08.30-17.30 olan mesai saatlerinin, müşterilere daha geniş bir zaman diliminde hizmet sunmak amacıyla güncellendiği ve özellikle yoğun çalışma temposuna sahip müşterilerin işlemlerini daha rahat gerçekleştirebilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müşteri memnuniyetini sürdürülebilir bir hizmet anlayışıyla ele alıyoruz. Hizmet erişimini kolaylaştırmak, başvuru ve işlem süreçlerinde müşterilerimize zaman avantajı sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda çalışma saatlerimizi güncelleyerek bölge halkına daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hizmet sunmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kocaeli, Sakarya, Enerji, Düzce, Sedaş, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SEDAŞ Çalışma Saatlerini Güncelledi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Trump’ın istediği oldu Trans sporcular için olimpiyat kararı Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı
Emirhan Topçu’ya İtalya’dan dev talip Emirhan Topçu'ya İtalya'dan dev talip

15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
14:37
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
SON DAKİKA: SEDAŞ Çalışma Saatlerini Güncelledi - Son Dakika
Advertisement
