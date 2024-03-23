Seferihisar Belediyesi, Mandalina ve Zeytin Üreticilerine Sulama Desteği Sağlayacak

Seferihisar Belediyesi, sulama sezonunun başlaması ile mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına bin liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Her şartta çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız" dedi.
Seferihisar Belediyesi, ilçede tarımsal kalkınmayı artırmak için önemli destek çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Üzüm üreticilerine 5 bin litre sıvı bordo bulamacı dağıtımı yapan belediye, desteklerini sürdürüyor. Sulama sezonunun başlaması ile birlikte Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına bin liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapacaklarını müjdeledi. Sulama desteğinden yararlanmak isteyen baraj sulama suyu abonesi üreticiler, Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunacak.
"Tarımsal kalkınmayı önemsiyoruz"
Çiftçilere müjdeyi duyuran Başkan Yetişkin, "Her şartta çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Sulama sezonunun başlaması ile mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına bin liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapıyoruz. Tıpkı 100 yıl önce en zor şartlarda Cumhuriyetimizi kuran, milli üretime ve tarımsal kalkınmaya büyük önem veren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü rehber edinen bir anlayışla, üreticimizin ekonomik sıkıntılarını, ürün bakımından zengin topraklarımızı işleyerek, ayağa kalkacağına inanıyoruz. Var gücümüzle ilçemizin verimli topraklarını ve çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR
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