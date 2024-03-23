Seferihisar Belediyesi, Mandalina ve Zeytin Üreticilerine Sulama Desteği Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Seferihisar Belediyesi, Mandalina ve Zeytin Üreticilerine Sulama Desteği Sağlayacak

Seferihisar Belediyesi, Mandalina ve Zeytin Üreticilerine Sulama Desteği Sağlayacak

Seferihisar Belediyesi, sulama sezonunun başlaması ile mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına bin liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapacak. Belediye, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere önemli destek çalışmaları sunmaya devam ediyor.

23.03.2024 16:49  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seferihisar Belediyesi, sulama sezonunun başlaması ile mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına bin liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Her şartta çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız" dedi.

Seferihisar Belediyesi, ilçede tarımsal kalkınmayı artırmak için önemli destek çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Üzüm üreticilerine 5 bin litre sıvı bordo bulamacı dağıtımı yapan belediye, desteklerini sürdürüyor. Sulama sezonunun başlaması ile birlikte Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına bin liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapacaklarını müjdeledi. Sulama desteğinden yararlanmak isteyen baraj sulama suyu abonesi üreticiler, Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunacak.

"Tarımsal kalkınmayı önemsiyoruz"

Çiftçilere müjdeyi duyuran Başkan Yetişkin, "Her şartta çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Sulama sezonunun başlaması ile mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına bin liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapıyoruz. Tıpkı 100 yıl önce en zor şartlarda Cumhuriyetimizi kuran, milli üretime ve tarımsal kalkınmaya büyük önem veren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü rehber edinen bir anlayışla, üreticimizin ekonomik sıkıntılarını, ürün bakımından zengin topraklarımızı işleyerek, ayağa kalkacağına inanıyoruz. Var gücümüzle ilçemizin verimli topraklarını ve çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Seferihisar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seferihisar Belediyesi, Mandalina ve Zeytin Üreticilerine Sulama Desteği Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Yeniden Refah Partisi’nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge dev katılım Yeniden Refah Partisi'nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge dev katılım
15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
17:00 Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı
16:17 Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton’dan özür diledi Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton'dan özür diledi
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
15:22 Can Uzun, Bundesliga 2’nin en değerlisi oldu Can Uzun, Bundesliga 2'nin en değerlisi oldu
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 17:45:22. #1.13#
SON DAKİKA: Seferihisar Belediyesi, Mandalina ve Zeytin Üreticilerine Sulama Desteği Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement