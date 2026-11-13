Şeker fiyatı ekimde yükseldi, libresi 0,2129 dolarla Aralık 2024'ten beri zirvede - Son Dakika
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Şeker fiyatı ekimde yükseldi, libresi 0,2129 dolarla Aralık 2024'ten beri zirvede

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Şeker fiyatları ekimde yüzde 4 artarak üçüncü ay yükselişini sürdürdü; libresi 0,2129 dolarla Aralık 2024'ten beri zirveyi gördü. Zafer Ergezen, artışta petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve savaş nedeniyle artan taşımacılık-sigorta maliyetlerinin etkili olduğunu söyledi.

Şeker fiyatları, petrol fiyatları ile sigorta ve taşımacılık maliyetlerindeki artışların etkisiyle ekimde yükselişini üçüncü ayına taşıdı.

Son aylarda jeopolitik risklerden dolayı şeker fiyatlarında arz endişeleri söz konusu oldu.

Ocak ayında yüzde 4,9, şubat ayında yüzde 2,7 azalan şekerin libre fiyatı mart ayında yüzde 11,7 arttı. Nisan ayında tekrar düşüş eğilimine giren şeker söz konusu ayda yüzde 5,9, mayısta yüzde 3,8 değer kaybetti.

Yılın ikinci yarısına yükselişle başlayan şekerin libre fiyatı haziranda yüzde 5,4 arttı. Temmuzda tekrar düşüşe geçen şeker fiyatı bu ayda yüzde 1,1 azaldı. Ağustos ayıyla birlikte yükselişe geçen şeker, söz konusu ayı yüzde 21,5, eylülü yüzde 4,4 ve ekimi yüzde 4 değer kazancıyla tamamladı.

Şekerin libresi ekimde 0,2129 dolarla Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyanın en büyük şeker üreticilerinden birinin Brezilya olduğunu anımsattı.

Brezilya'daki üreticilerin şeker kamışından şeker veya etanol üretimini tercih ettiklerini belirten Ergezen, petrol fiyatlarının yüksek olduğu bir ortamda etanol üretiminin daha karlı bir hale geldiğini, bundan dolayı da şeker üreticilerinin etanol ürettiğini ifade etti.

Ergezen, etanol üretiminin artmasıyla şeker üretiminin azaldığını, bunun da şeker fiyatlarında yükselişi destekleyen en önemli unsur olduğunu söyledi.

"Bu yüzden şeker fiyatlarındaki yükselişin en büyük nedenlerden bir tanesi petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi. Fiyatlarındaki yükselişin bir diğer nedeni de savaş nedeniyle taşımacılık ve sigorta maliyetlerinin artmış olması." ifadelerini kullanan Ergezen, Brezilya'nın önde gelen şeker üreten ve ihraç eden ülkeler arasında olmasından dolayı söz konusu maliyetlerin şekeri yoğun bir şekilde etkilediğini dile getirdi.

El Nino etkisi de şeker fiyatları üzerinde belirleyici oluyor

Ergezen, şeker fiyatlarındaki yükselişin bir diğer nedeninin El Nino hava olayı olduğunu söyledi. El Nino hava olayının Brezilya'daki etkisinin kısmen sınırlı olsa bile Hindistan'da etkilerinin daha fazla olduğunu vurgulayan Ergezen, Hindistan'ın da dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi olduğunu belirtti.

Ergezen, bu ülkedeki muson yağışlarının düşük olmasının şeker rekoltesini etkilediğini belirterek, bu durumun aynı zamanda şeker ihracatına yönelik engelleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şeker fiyatı ekimde yükseldi, libresi 0,2129 dolarla Aralık 2024'ten beri zirvede - Son Dakika
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