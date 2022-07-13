Şeker pancarında dışa bağımlılıktan kurtulmaya az kaldı - Son Dakika
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Şeker pancarında dışa bağımlılıktan kurtulmaya az kaldı

13.07.2022 10:58
Şeker pancarında dışa bağımlılıktan kurtulmaya az kaldı

Şeker pancarında yüzde 100 dışa bağımlı olan ülkemizin, Türk bilim adamları tarafından geliştirilen yerli ve milli çeşitlerle dışa bağımlılıktan kurtulmasına az bir zaman kaldı.

Şeker pancarında yüzde 100 dışa bağımlı olan ülkemizin, Türk bilim adamları tarafından geliştirilen yerli ve milli çeşitlerle dışa bağımlılıktan kurtulmasına az bir zaman kaldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinde Türk tarımına büyük katkılar sağlaması hedeflenen, yerli ve milli tohumlar üzerinde başlatılan çalışmalar sürüyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy başkanlığında devam eden çalışmalar çerçevesinde yerli ve milli çeşitler geliştirilerek, hem ürün verimliliğinin artırılması hem de tohumda dışa bağımlılığın sonlandırılması amaçlanıyor.

Şeker pancarı ıslah çalışmaları sürüyor

Prof. Dr. Tolga Karaköy, yerli ve milli şeker pancarı çeşitlerinde ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ülkemize baktığımız zaman çeşitler bazında genellikle tohumlukta yüzde yüz oranlarında dışarıya bağımlıyız. Sivas'ın şeker pancarı üretim noktasında önemli bir bölge olduğunu düşünüyoruz ve bu alandaki boşluğu doldurmak adına burada ıslah çalışmalarına başladık. Çalışma sahamızda 428 adet materyalimiz var. Bu materyallerimizin arazi koşullarında ve yeni çeşit geliştirmek adına değerlendirmesini yapıyoruz. Bunları kurduğumuz laboratuvarda da moleküler genetik ve DNA'larını izole ederek çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı hem biyoteknoloji hem moleküler genetiği kullanarak sürdürüyoruz. Genotiplerin gelişimlerine göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sonraki aşamalarda şeker pancarının ıslah çalışmaları çerçevesinde izolasyon işlemlerimiz var. Ümit ediyorum çok kısa bir süre içerisinde memleketimize yönelik olarak yerli ve milli çeşit ya da çeşitlerimizin çıkarılması konusunda özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığımız ortak çalışmada şeker pancarının ıslah çalışması netice verecektir" dedi.

Dışa bağımlılık sona erecek

Karaköy, çalışmaların Türk tarımına büyük katkılar sağlayacağını ifade edip şunları söyledi:

"Şeker pancarında yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz için yerli ve milli çeşitlerimizin geliştirilmesi önemli. Biz bölgemize, yöremize adapte olabilecek yeni çeşitleri geliştirdiğimiz takdirde dışa bağımlılığımızı azaltmış ya da bitirmiş olacağız. Çiftçilerimizle bir araya gelip ıslah çalışmalarımızı onlar ile paylaşacağız ve beğenilerine sunacağız. Bu ıslah çalışması Türk tarımına çok büyük bir katkı sağlayacaktır." - SİVAS

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Kaynak: İHA

Karaköy, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şeker pancarında dışa bağımlılıktan kurtulmaya az kaldı - Son Dakika

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