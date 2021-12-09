Üye Girişi
Sektörel sorunların çözümü için toplandılar - Son Dakika

Sektörel sorunların çözümü için toplandılar

09.12.2021 11:15
Sektörel sorunların çözümü için toplandılar

GAİB hizmet binasında Mahsum Altunkaya Başkanlığında bir araya gelen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, gündemi değerlendirerek sektörel sorunların çözümü yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

GAİB hizmet binasında Mahsum Altunkaya Başkanlığında bir araya gelen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, gündemi değerlendirerek sektörel sorunların çözümü yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Türkiye genelinden yılın ilk 11 aylık sürecinde 8 milyar 215 milyon 42 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya bu süreçte Güneydoğulu ihracatçıların 2 milyar 667 milyon 780 bin dolarlık ihracata imza attığını ifade etti. Kasım ayında Güneydoğulu ihracatçılar tarafından 306 milyon 129 bin dolarlık ihracat geçekleştirildiğine de dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya, yaşanan global krizin dünyanın bütün ülkelerinde derinden hissedildiğinin altını çizdi.

"Global kriz ülkelerin tamamını derinden etkiliyor"

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, küresel bir kriz yaşandığını, pandemiyle başlayan bu süreci şimdi de küresel kuraklığın tehdit ettiğini ifade ederek, "Bu kriz insanlığın ortak sorunu. Pandemiyle birlikte insan iş gücünün sahaya yansımaması, ardından dünya genelinde yaşanan kuraklık ve ona bağlı olarak üretimdeki düşüş elbette sektörümüzü olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan üretimdeki düşüş, hammadde tedarikini zora sokmakta ve uluslararası tedarik zincirinde sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır" dedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2021 yılının son toplantısı GAİB hizmet binasında gerçekleştirildi. Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanan yönetim kurulu 2021 yılının 11 aylık hububat ve bakliyat ihracatını değerlendirirken sektörün sorunlarını da masaya yatırdı.

"Pandemi fiyat artışlarına yol açtı"

Sektörel ihracattaki artışın sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Altunkaya, sektörün pandemi nedeniyle yaşadığı sıkıntıların fiyat artışlarına yol açtığını vurguladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde üretim faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini belirten Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, "Son dönemlerde gıda ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Gıda ürünlerindeki fiyat artışları sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşanıyor. Avrupa'da, Amerika'da, daha doğrusu dünyanın her tarafında yaşayan insanlar gıda fiyatlarındaki artıştan şikayetçi. Çünkü pandemi döneminde gıda üretimi ve ticareti olumsuz etkilendi. Bugün Avrupa'nın dev şirketleri üretim sorunu yaşıyor. Tedarik zincirindeki gevşeme ve zaman zaman kopmalar bu krizi derinleştiriyor. Kısacası bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de hammadde sıkıntısı had safhada. Elbette bunun çözümü ve pandemi sürecinin sonlanması, global bir hareketten geçmektedir" ifadelerini kullandı.

"Kuraklık üreticiyi de ihracatçıyı da endişelendiriyor"

Pandeminin etkisinin azalması ve tamamen yok olması ile birlikte tüm dünyada gıda ürünlerinin fiyatlarının yeniden makul seviyelere çekilmesini beklediklerini de söyleyen Altunkaya, kuraklık tehlikesinin de sektörü olumsuz etkilediğini bildirerek, "Kış mevsimi başlamasına rağmen maalesef yeterli yağış olmadı. Bu durum üretici kadar biz ihracatçıları da endişelendiriyor" şeklinde açıklamada bulundu.

"Global pazar payımızı arttırmak için çalışıyoruz"

Uluslararası tanıtımlar ve fuarlara öncelik vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya gerek gıda fuarları gerekse ülke tanıtımlarını sürdürerek ürünlerin dünya pazarlarındaki payını arttırmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. Güneydoğulu hububat bakliyat ihracatçılarının 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 64,2 artışla 306 milyon 129 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin de altını çizen Altunkaya 11 aylık süreçte ise bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 30,6'lık artışla 172 ülkeye toplam 2 milyar 667 milyon 780 bin dolarlık ihracata imza atıldığını sözlerine ekledi.

Ortadoğu, Afrika ve Amerika en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke grupları

Ülke grupları bazında gerçekleştirilen ihracatta birinci sırayı 1 milyar 449 milyon 44 bin dolarla Ortadoğu Ülkelerinin aldığına da dikkat çeken Altunkaya ikinci sırada 706 milyon 518 bin dolarla Afrika ülkeleri ve üçüncü sırada 285 milyon 767 bin dolarla Amerika ülkelerinin yer aldığını sözlerine ekledi. Ülke bazlı ihracatın liderliğini 828 milyon 461 bin dolarla Irak'ın sürdürdüğünü de belirten Altunkaya ikinci sırada 234 milyon 953 bin dolarla Suriye ve üçüncü sırada 175 milyon 526 bin dolarla İran'ın yer aldığını da ifade etti.

Bölgeden en fazla ihraç edilen ürünler makarna, bitkisel yağlar, buğday unu

Güneydoğulu ihracatçıların gerçekleştirdiği ürün bazlı ihracatta ilk sırayı 535 milyon 803 bin dolarla makarna alırken en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler arasında ikinci sırayı 487 milyon 727 bin dolarla bitkisel yağlar ve ardından üçüncü sırayı 465 milyon 957 bin dolarla buğday unu aldı. Bu süreçte 172 ülkeye Güneydoğu'dan makarna, bitkisel yağlar, buğday unu, bisküvi-pastalık ürünler, kakaolu ürünler, yem çeşitleri, margarin, irmik, şeker ve şekerli mamuller, yağlı tohumlar ve mamulleri, bulgur, mercimek, nohut, baharatlar, zeytinyağı ve türevleriyle fasulye ve diğer ürünlerin ihracatları gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, Güneydoğu Anadolu, Togo Cumhuriyeti, Güneydoğu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sektörel sorunların çözümü için toplandılar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı 11:11 Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı 11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir! 10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir! Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18:07 Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!

Son Dakika Haberleri
11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
10:57 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
10:38 Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
Beşiktaş ve Pjanic arasında ipler tamamen koptu! Yıldız futbolcu yakınlarıyla vedalaştı Beşiktaş ve Pjanic arasında ipler tamamen koptu! Yıldız futbolcu yakınlarıyla vedalaştı         
11:16
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi         
10:58
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 11:26:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sektörel sorunların çözümü için toplandılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement