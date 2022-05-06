Sektörün iddialı ismi Automechanika'da - Son Dakika
Üye Girişi

Sektörün iddialı ismi Automechanika'da

06.05.2022 16:33
Sektörün iddialı ismi Automechanika'da

KCS Dış Ticaret, otomobil satış sonrası pazarında Türkiye'nin en büyük ticaret fuarı olan Automechanika İstanbul'a katılım sağlayacak.

KCS Dış Ticaret, otomobil satış sonrası pazarında Türkiye'nin en büyük ticaret fuarı olan Automechanika İstanbul'a katılım sağlayacak.

İstanbul'da 2-5 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Automechanika 1. Salon No.A185'te yer alacak olan KCS Dış Ticaret, tescillenmiş kendi markası olan PAKCS ile teknolojisi, kalitesi ve yenilikçi yaklaşımını otomotiv sektörünün profesyonellerine sergileyecek.

KCS'nin PAKCS markası ile 10 bin kaleme yakın orijinal, yan sanayi yedek parça ve sarf malzemelerini bünyesinde bulundurduğunu vurgulayan KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Behçet Murat Turhan, "Koçaslanlar Grup bünyesinde müşterilerimizin toptan ve perakende yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan KCS şirketimiz, her yıl üzerine koyarak iç ve dış pazarlarda büyükmekte, mesafe tanımadan iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Rakiplerine göre çok markalı yapısıyla ağır vasıta ve ticari araç sektöründe istisna bir konuma sahip olan KCS, kendi markası PAKCS ile kaliteli ve rekabetçi yapısıyla müşterileri için sürdürülebilir çözümler üretmekte, kazanç anahtarı olmaktadır. PAKCS, sektörün en bilinen ağır vasıta markalarına yönelik, bakım, kaporta, mekanik, elektrik gibi ana ürün ailelerini tamamlayan geniş yelpazede referanslardan oluşmaktadır. Türkiye ve ihraç pazarlarında mali mesuliyet sigortasıyla tahkim edilmiş olan PAKCS markamız Türkiye'nin belli başlı sanayi şirketlerinde üretilmekte, ve ticari araç sektöründeki ana üreticilerle benzer kalite standartlarını taşımaktadır" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
Banabikurye'den hukuk zaferi Banabikurye'den hukuk zaferi Jannis Kounellis'in 'Topkapı' isimli eseri CI Bloom'da sergilenecek Jannis Kounellis'in 'Topkapı' isimli eseri CI Bloom'da sergilenecek

Otomobil, İstanbul, Haziran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sektörün iddialı ismi Automechanika'da - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
16:12 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ hakkında konuştu: Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız
15:56 Bağcılar'da otomobil içinde cinayet: Alacak verecek meselesi 20 yaşındaki gencin canına mal oldu
15:43 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a "8.şampiyonluk ve silahlı pankart" tepkisi: Hayal dünyasındasınız, kendinizi gerçeklere alıştırın
15:46 Ebrar Karakurt yeni bir aşka yelken açtı! Yeni sevgilisi oyuncu İrem Tuncer
15:42 MHP liderinden Süleyman Soylu'ya tam destek, Ümit Özdağ'a ağır sözler: Maganda, anarşist, provakatör!
15:35 Kaza yaptı, kendisini uyaranlara palayla ve silahla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 16:43:39. #1.13#
SON DAKİKA: Sektörün iddialı ismi Automechanika'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement