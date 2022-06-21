Selçuklu'da Bosna Sosyal Tesisi açılıyor - Son Dakika
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Selçuklu'da Bosna Sosyal Tesisi açılıyor

21.06.2022 12:47
Selçuklu'da Bosna Sosyal Tesisi açılıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine kazandırılan Bosna Sosyal Tesisi 22 Haziran Çarşamba Günü gerçekleştirilecek olan resmi açılış programı ile faaliyetlerine başlıyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesine kazandırılan Bosna Sosyal Tesisi 22 Haziran Çarşamba Günü gerçekleştirilecek olan resmi açılış programı ile faaliyetlerine başlıyor.

Selçuklu Belediyesi mahallelerin ihtiyaçların noktasında yeni tesisleri ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Bosna Hersek Mahallesine değer katacak olan Bosna Sosyal Tesisi tamamlandı. Tesis 22 Haziran Çarşamba Günü saat 11'de düzenlenecek resmi açılış ile birlikte hizmet sunmaya başlayacak. Bosna Hersek Mahallesinde önemli bir yaşam alanı olacak tesis 4 bin 706 metrekare inşaat alanına sahip. Zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak sosyal tesisin zemin katında Şehit Arif Demir Uzaktan Eğitim Merkez, millet kıraathanesi, bay ve bayan mescit, birinci ve ikinci katında fitness ve aerobik salonu, giyinme odaları, duş yerleri ve mescit yer alıyor. Tesis 9 milyon 250 bin TL'ye mal oldu.

"Bosna Sosyal Tesisimiz mahalleye değer katacak"

Selçuklu Belediyesinin ilçeye yeni ve çok amaçlı sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklumuz için var gücümüzle çalışıyor ve ilçemizin marka değerine katkı sunmak için gayret ediyoruz. İlçemizde yaptığımız tesislerimiz ile vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve sağlık sunuyoruz. Bu çerçevede Bosna Hersek Mahallemizdeki sosyal tesisimizi tamamladık ve resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bosna Sosyal Tesisi mimari yapısının yanı sıra içerisinde yer alan etüt merkezi, kütüphanesi, millet kıraathanesi ve spor alanlarıyla çok özel bir tesis oldu. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizin çehresinin değişmesi ve gelişmesi hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Bosna Hersek Mahallemize yakışan tesisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, vakti müsait olan hemşehrilerimizi açılışımıza davet ediyorum" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Selçuklu, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selçuklu'da Bosna Sosyal Tesisi açılıyor - Son Dakika

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