Selendi\'de Tırnaklı Pide Fiyatları Belli Oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde ramazan ayının vazgeçilmezi olan tırnaklı pidenin fiyatı belli oldu. 3 farklı gramda satışa sunulacak olan pidelerin en ucuzu 25 TL, en pahalısı ise 50 TL olarak belirlendi.

Bu yıl 19 Şubat'ta tutulacak ilk oruçla başlayacak olan ramazan ayı için sofraların vazgeçilmezi olan tırnaklı pidenin Manisa'nın Selendi ilçesindeki fiyatı belli oldu. Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci yaptığı açıklamada, "11 ayın sultanı ramazan ayının vazgeçilmezi olan tırnaklı pidenin fiyatı bu yıl 260 gram 25 TL, 420 gram 40 TL, 520 gram 50 TL olarak belirlendi. Tüm hemşehrilerimin ramazan ayı mübarek olsun." dedi. - MANİSA