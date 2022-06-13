Semt pazarı fuar etkinlikleri ile hizmete girdi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olan 'Semt Pazarları' projesi çerçevesinde Yeşiltepe Bölgesinde yapımı tamamlanan Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-2'de düzenlenen Fuar Etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın seçim döneminde Yeşiltepe bölgesine vaat ettiği Semt Pazarı, renkli bir organizasyonla kapılarını vatandaşlara açtı. Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-2'de 3 gün gerçekleştirilen sıra geceleri, konserler, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler ile açılan alış veriş stantları, coşku dolu anlara sahne oldu. 3 gün süren etkinliklerde sahne alan yerel sanatçılardan Orçun Akgün ve Mahir Şan ile Sıra Gecesi ekibi, seslendirdikleri birbirinden hareketli şarkılarla mahalle sakinlerine güzel bir hafta sonu yaşattılar.

Hareketli ve renkli bir ortamın hakim olduğu Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-2'de ki etkinlikleri yakından takip eden çocuklar ise orta oyunlar, sihirbazlık ve palyaço gösterilerini büyük bir keyifle takip edip gönüllerince eğlendiler. Semt Pazarı içerisinde kurulan alış veriş stantlarında yerini alan girişimci kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserler, yöresel yemekler, takılar, tasarımlar, aksesuarlar ve kıyafetlerin hem tanıtımı hem de satışı yapıldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkan Vekili Kahraman Kavuk, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve Mahalle Muhtarları 'da, etkinliklere katılarak vatandaşların mutluluğunu paylaştılar.

Yeşilyurt Belediyesinin bölgeye çok güzel yatırımlarda bulunduğunu söyleyen Yeşiltepe'li Muhtarlar, Semt Pazarı vaadini yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ise Yeşilyurt'ta 2022 yılını 'Kadın ve Aile Yılı' olarak ilan edip ailelere ve kadınlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a bütün girişimci kadınlar adına teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt'ta çok güzel yatırımların hayata geçtiğini ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da " Bu güzel hizmetin Yeşiltepe'mize ve Yeşilyurt'umuza hayırlı olmasını temenni ederim. Sadece Yeşiltepe'de değil Yeşilyurt'un tamamında hayata geçen yatırımlarda büyük emek ve gayret sarf eden, gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

AK Parti İl Başkan Vekili Kahraman Kavuk ise Yeşilyurt'un güzel bir yatırıma daha kavuştuğunu belirtti. Kavuk, "Malatya'mız ve Yeşilyurt'umuz hızla gelişiyor. Yeşiltepe'mizde güzel bir yatırıma daha kavuştu, bunun sevincini yaşıyoruz. Semt Pazarının hizmete girmesinde emek sarf eden başta Belediye Başkanımız olmak üzere katkı sunan herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'u güzel bir eserle daha buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçim vaatlerinden olan Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-2'nin Yeşiltepe Bölgesine ve tüm Yeşilyurt'a hayırlı olmasını temenni etti.

Yeşiltepelilere verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını dile getiren Çınar, " 2019 Yılı Mahalle İdareler Seçimlerinde Yeşiltepeli hemşehrilerimize yapmayı taahhüt ettiğimiz Semt Pazarımızı tamamlayarak hizmete sunmanın sevincini yaşıyoruz. Son yıllardaki büyük yatırımlar neticesinde çevre yolunun altı ve üstü kavramı artık tarihe karışmıştır. Yeşilyurt'un tüm yaşam alanları aynı kalitede, aynı seviyede hizmetlerle planlı ve sağlıklı gelişimini sürdürmektedir. Tecde ve Çilesiz Mahallelerimizin birleşme noktasında hizmete sunduğumuz Semt Pazarımızın ikincisini Allah'a şükürler olsun ki Yeşiltepe'li hemşehrilerimizle buluşturduk. Mahalle Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin büyük destekleri, ekiplerimizin canla başla çalışmasıyla bu güzel eseri Yeşiltepe'ye kazandırdık. Biz bütün yatırımları el birliğiyle kenetlenerek, ortak akılla hizmete sunuyoruz. Semt Pazarımızda bu birlikteliğin, bu dayanışmanın, bu samimiyetin güzel bir örneğidir. Üç gün süren etkinliklerimize ve konserlerimize büyük ilgi gösteren tüm mahalle sakinlerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum. Yeşilyurt'un birlik ve beraberliğine yakışan güzel bir ortam oluşturduk. İnşallah bundan sonra daha farklı organizasyonlarla burayı daha hareketli bir görüntüye kavuşturup, Yeşiltepe gibi özel ve değerli bir bölgemize yakışan hizmetlerimizin sayısını artıracağız. Kadın girişimcilerimize güzel bir alan daha kazandırmış olduk, kadınlarımız evlerinde ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini buradaki stantlarda satıp ev bütçelerine katkı sunacaklar. Kırsal bölgelerde üretim yapan girişimcilerimize burada yer vereceğiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik farklı etkinliklere devam edeceğiz. Aile Danışma Merkezi ve Spor Salonumuzu da burada hizmete sunarak Semt Pazarımızın fonksiyonel yapısını daha güçlü hale getirmiş olduk. Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-2, bütün hizmet mekanlarıyla bu güzel bölgemizin cazibesini artıracak özel bir yatırımdır. Buranın hizmete girme sürecince büyük emek sarf eden herkese şahsım ve hemşehrilerim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sunup, " Sizlerle buluşmaktan büyük bir onur duyuyorum. Yıllardır hep 'Yatırımlar hep Fahri Kayahan bölgesine yapılıyor, oraya parklar ve gençlik merkezleri yapılıyor" denirdi. Ancak Mehmet Çınar Başkanımız Yeşiltepe bölgesine çok güzel sosyal tesisler kazandırdı. İşte bugün Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-2'de ilk etkinlik düzenlendi, bizlerde bu güzel ortamda yer almaktan büyük bir onur duymaktayız. Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-2'yi hizmete sunan başta Belediye Başkanımız Mehmet Çınar olmak üzere desteklerini esirgemeyen tüm mahalle muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA