Semt pazarlarında Rus bereketi - Son Dakika
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Semt pazarlarında Rus bereketi

18.07.2022 09:56

- Semt pazarlarında Rus bereketi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Ruslar, semt pazarlarında yaptıkları alışverişlerle bölgenin tarımına da büyük katkı sağlıyor Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanları semt...

- Semt pazarlarında Rus bereketi

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Ruslar, semt pazarlarında yaptıkları alışverişlerle bölgenin tarımına da büyük katkı sağlıyor

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanları semt pazarından alışverişini yaparken, bölgenin tarımına da katkı sağlıyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Ruslar daha çok Silifke ilçesi başta olmak üzere Yeşilovacık, Taşucu ve Kum mahallelerinde ikamet ediyor. Ruslar semt pazarlarında yaptıkları alışverişlerle bölge üreticisine önemli katkı sağlıyor.

Kum Mahallesi ve Taşucu plajında denize giren Ruslar, meyve tüketiminde pazar esnafına katkı sağlarken, Pazarcılar semt pazarlarına Ruslar için kredi kartı ile alışveriş imkanı getirdi.

Taşucu pazarının tükenmek üzereyken Rusların büyük katkı sağladığını belirten pazarcı esnafı Emre Işık, "Ruslar en çok sebze ve meyveyi çok tüketiyor. Taşucu pazarı normalde çok vahim durumdaydı. Ruslar sayesinde pazarlarımız çok iyi geçiyor" dedi.

Pazarcı esnafı Mehmet Ali Iskal ise Ruslar'ın pazar yerlerini hareketlendiren Ruslar için kredi kartı ile alışveriş imkanı getirdiklerini belirtti.

Rus vatandaşı Olesia Dunina, bölgenin tarihi ve turistik yerlerine hayran kaldığını, bölgeye çok Rus turistlerin geleceğini, Silifke ve Taşucu'nun yaşam anlamında çok güzel bir yer olduğunu belirtti.

Akkuyu Nükleer Santralde 20 bin kişinin çalıştığını belirten Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, "Mersinimizde tarımsal üretim anlamında güzel bir yılı geride bıraktık. Limonumuzla, çileğimizle, muzumuzla ve kayısımızla birlikte yine rekor kırmaya devam ediyoruz. Akkuyu Nükleer Santralden dolayı inanılmaz bir hizmet göçü yaşanıyor. Santralin 20 bin çalışanı bize katma değer sağladı. Çileğimiz, muzumuz, limonumuz ve kayısımızı Rusya'ya ihracat yapıyoruz. Silifke özelinde santral sayesinde inanılmaz bir tüketim oluştu. Bütün pazardaki ürünlerimizi en çok tüketen Rus misafirlerimiz ve Rus çalışanlarımız. Silifke tarımına büyük katkı sunuyorlar" diye konuştu.

Nükleer Güç Santralinde çalışan Olga Semenenia ise, "2019 yılında Türkiye'ye geldim. Burayı çok beğendim. Burada pazarda alışverişimizi yapıyor, plajında denize giriyor ve güzel doğasından yararlanıyoruz. İzin günlerimizde Türkiye'yi gezme imkanı buluyoruz. Çok güzel yerler görüyoruz. Arkadaşlarımızı da Türkiye'ye davet ettik. Rusya'da ki yakınlarının izinlerini Silifke bölgesinde geçiriyorlar" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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