Semt Pazarlarında Sebze Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Semt Pazarlarında Sebze Fiyatları Düşüşte

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Semt pazarlarında sebze fiyatları yüzde 20 düştü, meyve fiyatları ise sabit kaldı.

09.12.2024 16:30
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Semt pazarlarında sebzenin fiyatı yüzde 20 düştü, meyve fiyatları sabit kaldı

"Fiyatlar Şubat ayına kadar sabit kalacak"

İSTANBUL - Semt pazarlarında sebze fiyatları geçen aya göre yüzde 20 geriledi. Meyve fiyatları ise sabit kaldı. Pazar esnafı fiyatların Şubat ayına kadar sabit kalacağını söyledi.

İstanbul'daki semt pazarlarında sebze fiyatları geçen aya göre yüzde 20 azaldı. Meyve fiyatları ise geçen aya göre artış yaşamadı. Pazar esnafı fiyatların Şubat ayına kadar sabit kalacağını söyledi. Esnaf ayrıca tarla ürünlerinin azaldığı ve sera ürünlerine geçiş yapıldığı dönemlerde fiyatlarda değişiklik olabileceğini vurguladı.

Semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir semt pazarında domates ortalama 50 liradan, Çengelköy salatalığı 50 liradan, yeşil ve dolma biber 70 liradan satılıyor. Mandalina 40-50 liradan, portakal 40 liradan, elma 40 liradan, armut 50 liradan ve muz 55 liradan satılıyor.

"Sebze fiyatları geçtiğimiz aya göre yüzde 20 azaldı"

Pazar esnafı Hasan Yılmaz, "Tarladan seraya geçiş sürecinde fiyatlarda biraz değişiklik yaşanabiliyor. Sebze fiyatları geçtiğimiz aya göre yüzde 20 azaldı. Meyve fiyatları da geçen aya göre aynı kaldı. Geçen ay sebze fiyatları biraz yüksekti. Sebze fiyatları bu ay yüzde 20 düştü. Şubat ayına kadar fiyatlar yükselmez, böyle devam eder. Domates kalitesinde göre 40 ila 60 liradan, Çengelköy salatalığı 50-60 liradan, yeşil biber 70 liradan, dolma biber 70 liradan, kırmızı biber 100 liradan satılıyor" dedi.

"Meyve fiyatları sabit"

Pazar esnafı Ferhat Yıldız ise "Meyve fiyatlarında bir artış yok, fiyatlar sabit. Yakıt maliyetlerinden dolayı fiyatlar biraz yükseliyor. Mandalina 40-50 liradan, portakal 40 liradan, elma 40 liradan, armut 50 liradan, muz 55 liradan satılıyor. Meyveler ortalama 50 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Semt Pazarlarında Sebze Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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