Sensear: İş Güvenliğini Artıran Yenilikçi Cihaz

18.03.2026 10:46
Hüseyin Oktay Erşahin, inşaatlarda güvenliği artıran modüler iletişim cihazı Sensear'ı geliştirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Hüseyin Oktay Erşahin, mezuniyet projesi olarak şantiyelerde iş güvenliğini artırmak ve acil durumlara hızlı müdahale sağlamak amacıyla modüler bir iletişim ve güvenlik cihazı geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Erşahin'in tasarladığı "Sensear" adlı baretlere entegre edilebilen cihaz, düşme ve hareketsizlik sensörleri sayesinde olası kazaları anında algılayarak uyarı veriyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden Prof. Dr. Özlem Er, Refik Burak Atatür, Yeşim Eröktem, Suat Batuhan Esirger ve Efe Barayda Tunca'nın mentörlüğünde tasarlanan cihaz, inşaat şantiyeleri gibi yüksek riskli ve gürültülü ortamlarda çalışan işçilerin daha güvenli ve etkin iletişim kurabilmesini sağlamak amacıyla geliştirildi.

Sensear, düşme ya da hareketsizlik gibi durumlarda otomatik olarak devreye girerek işçinin konumunu belirleyip yöneticilere bildirim gönderiyor. GPS ve barometre teknolojilerinin birlikte kullanıldığı sistem sayesinde işçinin bulunduğu konum ve kat bilgisi hızlı bir şekilde tespit edilebilirken, böylece kazalara müdahale süresi önemli ölçüde kısalabiliyor.

Cihaz ayrıca üzerinde bulunan manuel SOS butonu ile işçilerin acil durumlarda yardım çağrısı göndermesine de imkan tanıyor. Ürünün yan taraflarında bulunan LED ışıklar ise acil durumlarda yanıp sönerek işçinin yerinin sahada daha kolay tespit edilmesine yardımcı oluyor.

Sensear'ın şantiyelerde iletişimi kolaylaştırmak için geliştirilen kanal tabanlı haberleşme sistemi de öne çıkan özelliklerinden biri olurken, üç farklı iletişim kanalı sayesinde çalışanlar farklı gruplarla hızlı iletişim kurabiliyor.

Genel kanal üzerinden işçiler ustabaşı, şantiye şefi ve mühendislerle iletişim kurabilirken ikinci kanal aynı işi yapan çalışanların kendi aralarında haberleşmesini sağlıyor. Üçüncü kanal ise geniş arazilerde çalışan ve birbirine yakın konumda bulunan işçilerin iletişimini destekliyor. Bu yapı sayesinde sahada koordinasyonun güçlenmesi ve iş süreçlerinin daha verimli ilerlemesi hedefleniyor.

Cırt bant bağlantı sistemi sayesinde mevcut baretlere kolayca sabitlenebilen cihaz, farklı baret modelleriyle uyumlu şekilde kullanılabiliyor ve gerektiğinde kolayca çıkarılabiliyor. Cihazla birlikte kullanılan kulak arkası açık tip kulaklık tasarımı, yüksek gürültülü ortamlarda iletişimi mümkün kılarken kullanıcıların çevredeki sesleri de duymasını sağlıyor. Böylece işçiler tamamen izole olmadan güvenli bir şekilde iletişim kurabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erşahin, kendine koyduğu en önemli hedefin, sadece bir mezuniyet projesi yapmak değil, sahada gerçekten işe yarayacak, insanların hayatına dokunan ve değer üreten bir ürün geliştirmek olduğunu belirtti.

Erşahin, Sensear'ın bu vizyonun bir sonucu olarak ortaya çıktığını vurgulayarak, "Amacım, bu ürünü ilerleyen süreçte gerçek hayata geçirip sahada uygulanabilir bir çözüm haline dönüştürmek. Sensear'ı madencilik sektöründe de kullanmayı hedefliyorum. Yer altı koşullarında internet altyapısı sınırlı olsa da uygun geliştirmelerle sistemin burada da işçilerin güvenliğini sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

