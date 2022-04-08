Sera kentte fideler toprakla buluştu - Son Dakika
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Sera kentte fideler toprakla buluştu

08.04.2022 15:44
Sera kentte fideler toprakla buluştu

Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak olan Sera Kent projesinin ilk etap çalışmalarında sona gelinirken, Başkan Kuş beraberindekilerle birlikte fideleri toprakla buluşturdu.

Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak olan Sera Kent projesinin ilk etap çalışmalarında sona gelinirken, Başkan Kuş beraberindekilerle birlikte fideleri toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un seçim vaatlerinden biri olan Sera Kent Projesi ilk etap yapım çalışmalarında sona gelindi. Eyyübiye Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle birlikte yürütülen projede yapım çalışmaları tamamlanan serada açılış öncesi fideler toprakla buluştu. Başkan Kuş, beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte seraya gidip fide dikti. Bayram sonrası açılışı yapılacak olan serada yüzlerce kişiye istihdam alanı oluşturulacağı belirtildi. Söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kuş, "Tarım ve Orman İl Müdürümüz, belediye başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimizle birlikte alandayız. Bir sözümüzü daha yerine getirdik. İnşallah birinci etap sonrası hızlı bir şekilde alanı büyütüp binlerce kişiye iş olanağı sağlayacak yeni tesisler kuracağız. Bugün fidelerimizi toprakla buluşturduk. Açılışını da bayramdan sonra yapıp hizmete sunacağız " diye konuştu. - ŞANLIURFA

Sera kentte fideler toprakla buluştu
Sera kentte fideler toprakla buluştu
Sera kentte fideler toprakla buluştu
Sera kentte fideler toprakla buluştu
Sera kentte fideler toprakla buluştu
Sera kentte fideler toprakla buluştu

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Mehmet Kuş, İstihdam, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sera kentte fideler toprakla buluştu - Son Dakika


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