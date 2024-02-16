Türk Seramik Sektörü 2024\'te 2 Milyar Dolarlık İhracat Hedefliyor

Geçen yıl 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren seramik sektörü, 2024'te bu rakamı 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.
Türkiye Seramik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyada 2023 yılı genelinde yüksek enflasyona karşı uygulanan sıkı para politikaları küresel ticareti ve ihracat pazarlarını olumsuz etkiledi.
Türkiye'nin ihracat performansı da bu koşullar içinde yavaşladı. Şubatta yaşanan deprem, mayıs ayındaki seçim süreci, nisan ve haziran aylarında çalışma gün sayısındaki azalmalar ihracatı sınırladı.
Geçen yıl sektörün toplam ihracatı 1,5 milyar dolar oldu. Federasyon tarafından hazırlanan çalışmaya göre alt sektörlerden ihracata en büyük katkı inşaat seramiklerinden geldi. İnşaat seramikleri ihracatı 2023'te 946 milyon dolar olarak gerçekleşti. Seramik kaplama malzemeleri ihracatı 634 milyon dolara, seramik sağlık gereçleri ihracatı ise 312 milyon dolara geriledi.
"Sektör, liderliğini korumaya devam ediyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı İlter Yurtbay, Türk seramik sektörünün dünyada önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, yerli kaynaklarla üretim yapan ve ihracatta öne çıkan seramik sektörünün ülke ekonomisine katma değer sağlamaya ve ihracatta liderliğini korumaya devam ettiğini kaydeden Yurtbay, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sektörümüzün toplam ihracatı 2023'te 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Alt kırılımlarda 650 milyon dolar karo, 350 milyon dolar vitrifiye, 200 milyon dolar porselen, 200 milyon dolar reflakter ve 100 milyon doları da diğer ürünler olarak görebiliriz. Yaklaşık 2 milyar dolar ihracat hedeflediğimiz 2024 yılında, yeniden şekillenen dünya pazarında ve tedarik zincirinde Türk seramiklerinin kalıcı olarak yer almasını istiyoruz."
Yurtbay, ihracattaki sürekliliğe işaret ederek, "Bugün bu kadar iyi ihracat yapabiliyor olmamızın altında yatan en önemli sebeplerden biri de son derece modern üretim tesislerimizin olması ve her koşulda üretmeye devam edebilme motivasyonumuz. Başta Amerika pazarı olmak üzere ihracat yaptığımız ülkelerde daha da güçlenmeye ve yüksek yerli katma değer oranımızla net döviz girişini artırmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Türk Seramik Sektörü 2024'te 2 Milyar Dolarlık İhracat Hedefliyor - Son Dakika
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