Serbest bölgelerde ihracat rekoru: 6,6 milyar dolar - Son Dakika
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Serbest bölgelerde ihracat rekoru: 6,6 milyar dolar

16.07.2026 09:42
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgeden yılın ilk yarısında yapılan ihracatın geçen yıla göre %6,2 artışla 6,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Haziran ayında ihracat %29,5 artarak 1,2 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgeden yılın ilk yarısında yapılan ihracatın 6,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, serbest bölgelerin ocak-haziran dönemine ilişkin ihracat performansı değerlendirildi.

Bu bölgelerin toplam ihracatının ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 artışla tüm zamanların rekoru olan 6,6 milyar dolara yükseldiği belirtilen açıklamada, haziranda da rekor kırıldığı ve söz konusu ayda ihracatın yüzde 29,5 artışla 1,2 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, yüzde 151,8'e ulaşan ihracatın ithalatı karşılama oranıyla serbest bölgelerin net ihracatçı yapısını güçlendirdiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu yılın ilk yarısında, serbest bölgelerden toplam satışların içinde ihracatın payı yüzde 76,6'ya yükseldi. Ocak-haziran döneminde serbest bölgelerin ihracat portföyünün teknolojik niteliği de güçlenmeye devam etti. Serbest bölgelerin toplam ihracatında orta-ileri teknoloji yüzde 52,2 ve yüksek teknoloji yüzde 6,7 ile toplamda yüzde 58,9'luk paya ulaştı. Bu Türkiye'nin katma değerli ihracat hedeflerine doğrudan katkı sağladı."

Firmalar 86 bin 909 kişiye doğrudan istihdam sağladı

Söz konusu bölgelerde 477'si yabancı olmak üzere, toplamda 1942 kullanıcı firmanın faaliyet gösterdiği bilgisi verilen açıklamada, bu firmaların toplam 86 bin 909 kişiye doğrudan istihdam sağladığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 803 faaliyet ruhsatının 2 bin 102'sinin yerli, 701'inin yabancı kullanıcılara tahsis edildiği aktarılarak, üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içindeki payının yıllık bazda yaklaşık 1 puan artarak yüzde 44,6'ya yükseldiği bildirildi.

7 serbest bölgenin ihracatında yüzde 10 ve üzerinde artış

Ege Serbest Bölgesi'nin, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre 125 milyon dolar (yüzde 8) artırarak 1 milyar 688 milyon dolara yükselttiği belirtilen açıklamada, burasının serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 25,7'sini tek başına gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, Bursa Serbest Bölgesi'nin ihracatını yüzde 33 artırarak 1 milyar 25 milyon dolara çıkardığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 31,9 artırarak 284 milyon dolara yükseltti. Avrupa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 10,3 artırarak 642 milyon dolara çıkardı. Başta Batı Anadolu, Trabzon ve Bursa olmak üzere, 7 serbest bölgenin ihracatında yüzde 10 ve üzerinde artış kaydedildi. Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette toplam 3,19 milyar dolar hacme ulaşarak, serbest bölgelerin yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacminin yüzde 22,2'sini tek başına gerçekleştirdi. Adana-Yumurtalık, Batı Anadolu ve Trabzon serbest bölgelerinde 4 ticaret yönünün tamamında artış gerçekleşerek, adı geçen yerlerin ticaret hacimlerindeki büyüme dikkati çekti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusundaki 'Ticaretin Yüzyılı' hedeflerimiz çerçevesinde, ülkemizin güvenli ve stratejik coğrafi konumu sayesinde serbest bölgelerimizin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat üslerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Batı Anadolu, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Trabzon, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest bölgelerde ihracat rekoru: 6,6 milyar dolar - Son Dakika

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