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Serbest bölgelerden yapılan ihracat 2023 yılında arttı - Son Dakika
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Serbest bölgelerden yapılan ihracat 2023 yılında arttı

TİCARET Bakanlığı, 2023 yılında serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 10,7 artarak 12,7 milyar dolar olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat yüzde 11 artışla 6 milyar dolara, Kuzey Amerika'ya yapılan ihracat ise yüzde 27 artışla 1,7 milyar dolara ulaştı. Serbest bölgelerdeki istihdam yüzde 6,9 artarak 97 bin 588 kişiye ulaştı. En fazla ihracat yapan bölge ise Ege Serbest Bölgesi oldu.

Serbest bölgelerden yapılan ihracat 2023 yılında arttı
09.01.2024 - 10:16,  Güncelleme: 10:18
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TİCARET Bakanlığı, 2023 yılında serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 10,7 artarak 12,7 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2023 yılında, serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat yüzde 10,7 artarak 12,7 milyar dolara yükselmiştir. Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat yüzde 11 düzeyinde artış ile 6 milyar dolara; Kuzey Amerika'ya yapılan ihracat ise yüzde 27 yükseliş ile 1,7 milyar dolara ulaşmıştır" denildi.

'EN FAZLA İHRACAT YAPAN EGE SERBEST BÖLGESİ'

545'i yabancı olmak üzere 2 bin 108 firmanın faaliyet gösterdiği 19 serbest bölgede istihdamın, yüzde 6,9 oranında artarak 97 bin 588 olduğu belirtilerek, "2,8 milyar dolar ile en fazla ihracat yapan Ege Serbest Bölgesi olurken, 5 serbest bölge 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi ihracatını 388,9 milyon dolar artırarak 1,3 milyar dolara ulaşmış ve ihracatını en çok artıran serbest bölge olmuştur. Serbest bölgelerde verilen üretim konulu faaliyet ruhsatlarının oranı 1,8 puan artışla yüzde 43,1 olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, serbest bölgelerden yapılan toplam ihracatın yüzde 52,4'ünün orta-ileri ve yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerden oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: DHA
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