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Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

17.12.2021 13:53
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 955,00 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 955,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 954,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 955,00 liradan, 6 bin 293 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 6 bin 314 liradan, 871,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 875,00 liradan, 6 bin 150 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 6 bin 170 liradan, 3 bin 75 liradan alınan Yarım Ziynet 3 bin 85 liradan ve bin 538 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 543 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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