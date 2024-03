Ekonomi

Serpantin taşından ortaya çıkan eserler 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satılıyor

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Özalp, babasından öğrendiği serpantin taşı oymacılığında özenle ortaya çıkardığı eserleri 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satıyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Ali Özalp, babasından devraldığı taş oymacılığı mesleğini modern tekniklerle birleştirerek hem geleneği yaşatıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor. Bu mesleği babasından öğrenen ve makineleşmeyle üretimi arttıran Özalp, serpantin taşını işleyerek yaptığı eserleri sanat eserine dönüştürüyor. Özalp'ın özenle ve ustalıkla ürettiği eserler 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

"Bu mesleği doğmadan önce yapıyordum diyebilirim"

Bu işi çocukluğumdan itibaren yaptığım için acemiliğimi hatırlamıyorum diyen Ali Özalp, "Bu mesleği ben doğmadan önce yapıyordum diyebilirim. Doğmadan önce babam bu işi yapıyordu, bende ondan devraldım. Kendimi bildim bileli bu işi yaptığımı hatırlarım ve bu dereceye getirdim. Babam çok ilkel şartlarda çalışıyordu, daha sonra işi ben geliştirdim. Biraz daha seri üretim yapabilmek adına makineleştirdim. Çocukluğumdan itibaren yaptığım için acemiliğimi hatırlamıyorum. Kendimi bildim bileli bu taşları yapıp satarım. Kaç yıllık emek dersem; şu an 55 yaşındayım, 55 seneden beri yaptığımı söyleyebilirim. Sadece Hatay'a has Serpantin taşı var, eserleri onunla yapıyorum. Dışarıya gittiğinizde Hatay taşı olarak bilirler. Eserlerin fiyatı boyutuna ve modeline göre değişebiliyor ama 500 dolardan aşağıya satmayı düşünmem. Hem emeği çok hem de bizim geçmişten gelen bir ustalığımız var. Şu an da Türkiye'de bu işi yapabileni tanımıyorum, hiç karşıma çıkmadı. Yapması zor. Yeni başlayacak birisi bu işi yapamaz" dedi.