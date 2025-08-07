Servis Taşımacılığı Sorunları Ele Alındı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) ev sahipliğinde, servis taşımacılığı alanındaki güncel sorunların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) ev sahipliğinde, servis taşımacılığı alanındaki güncel sorunların ele alındığı kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in öncülüğünde yapıldı.

Toplantıda, servisçi esnafını doğrudan ilgilendiren S yetki belgesi, kapı sensörü uygulaması, okul servis araçlarının yaş sınırı ve çeşitli bölgesel sorunlar detaylı şekilde ele alındı. Konular, ortak akıl anlayışıyla değerlendirilerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratlarıyla paylaşıldı. İstişarelerin ardından, sektörün karşı karşıya olduğu sorunların çözümüne yönelik atılması gereken adımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Servisçi esnafının mağduriyet yaşamaması ve hak kayıplarının önlenmesi adına yapılması gereken düzenlemeler detaylı bir şekilde görüşüldü.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, "Toplantımızın, alınan kararların ve yürütülecek çalışmaların servis aracı işletmeciliği yapan esnafımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor katılım ve katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürümüz Murat Baştor'a, Genel Müdür Yardımcımız Yalkın Giray Yüksel'e, Karayolu Taşımacılığı Daire Başkanımız Kerim Cicioğlu'na, Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanımız Ali Rıza Çelik'e, Araç Muayene ve Denetim Daire Başkanımız Cemalettin Doğmuş'a ve komisyon üyesi tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Genel Müdür Yardımcısı Yalkın Giray Yüksel, Karayolu Taşımacılığı Daire Başkanı Kerim Cicioğlu, Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Ali Rıza Çelik, Araç Muayene ve Denetim Daire Başkanı Cemalettin Doğmuş, TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Soydaş ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 14 oda başkanından oluşan Servis Aracı İşletmecileri Mesleki Faaliyet Komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ANKARA