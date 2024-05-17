SESOB Başkanı: Esnafın finansmana erişimi kolaylaştırılmalı - Son Dakika
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Ekonomi

SESOB Başkanı: Esnafın finansmana erişimi kolaylaştırılmalı

SESOB Başkanı: Esnafın finansmana erişimi kolaylaştırılmalı

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştırmanın ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden alınan kredilerin faiz oranlarının artırılmasıyla ilgili olarak Güler, bu durumun esnafı olumsuz etkileyeceğini ve işletme planlarını etkileyebileceğini ifade etti. Güler, esnafın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımların atılmasını ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesini talep etti.

17.05.2024 12:46
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SAMSUN (İHA) – Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, "Esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştırmak, ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye genelindeki küçük esnaflar için önemli bir finans kaynağı olan Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinden alınan kredilerin faiz oranlarında güncelleme yapıldı. 2024 yılı için faiz oranları, önceki yıllarda kullanılan düşük faizli krediler de dahil olmak üzere artırıldı. SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, yaptığı açıklama ile durumu değerlendirdi.

"Esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmak, ekonominin ve istihdamın artmasına katkı sağlar"

Esnafa sağlanacak kredinin ekonomi ve istihdam üzerinde olumlu etki oluşturabileceğini savunan Hacı Eyüb Güler, "Kredi faiz artışının esnaf ve sanatkar kesimi üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Esnaf ve sanatkarlar, işletmelerini büyütme ve güçlendirme çabalarında sıklıkla bankalardan kredi kullanmakta olduğundan faiz oranlarındaki bu artış beklenmedik bir mali yük getirecektir. Özellikle pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecinde, esnafın finansmana erişimini zorlaştırabilecek bu artış işletme planlarını ve büyüme projelerini etkileyecektir. Kredi faiz oranlarındaki artış esnafı zor durumda bırakacak ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecektir. Esnafın finansmana erişimini kolaylaştıracak ve işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak adımların atılmasını beklerken kredi faizlerinin yükseltilmesi ve geriye dönük olarak da işletilmesi şok etkisi oluşturmuştur. Ekonominin temel taşları olarak adlandırılan esnaf ve sanatkarlarımız zaten finansmana erişim konusunda zorluklarla karşılaşmakta idi. Esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştırmak, ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi gerektiğini de ifade eden Güler, "Esnafımıza sahip çıkalım. Esnafımıza daha önceden verilmiş olan krediye, faiz borçlarına sonradan yüzde 100'ün üzerinde zam yapılmış olmasının sonucu 1 milyon esnaf bundan zarar görecek, birçoğu işyerini kapatmak zorunda kalacak ya da yeni kredilerle boğuşacak, rehin verdiği gayrimenkul ve diğer mallarından olacaktır. Esnafımız neye göre ekonomik planlamasını yapacak, nasıl adım atacak? Esnafımız zaten zor şaftlarda ayakta duruyor, zor şartlarda ayakta kalan esnafımızın yükü alınmalı onlara yeni yükler getirilmemelidir. Geriye dönük işletilen faiz oranları kabul edilebilir değildir. 1 milyona yakın esnafımızın kullandığı kredi faiz oranlarını geriye dönük olarak arttırmak zaten zorda olan küçük esnafımızı daha da zora sokmaktadır. Esnafın sesine kulak verilerek bu yanlışlıktan hemen dönülmeli ve bu konuda çözüm üretilmelidir. Bu gelişmelerin ışığında, esnaf kesimi olarak finansal kuruluşların ve hükümetin alacağı önlemleri yakından takip ediyor bu konuya acilen bir çözüm getirilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi SESOB Başkanı: Esnafın finansmana erişimi kolaylaştırılmalı - Son Dakika

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