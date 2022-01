SeturTech'in düzenlediği Smart Travel Hackathon'u Filita ekibi kazandı

SeturTech'in, Divan, Otokoç Otomotiv, Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Kworks ve Microsoft iş birliğiyle gerçekleştirdiği Smart Travel Hackathon'da kazanan takım "Etkileşimli Turist Haritası" projesiyle Filita grubu oldu.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Setur'un, teknolojik dönüşüm yolculuğuna liderlik etmek üzere hayata geçirdiği SeturTech markası tarafından düzenlenen Smart Travel Hackathon sona erdi.

SeturTech'in, Divan, Otokoç Otomotiv, Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Kworks ve Microsoft iş birliğiyle gerçekleştirdiği Smart Travel Hackathon'da kazanan takım "Etkileşimli Turist Haritası" projesiyle Filita grubu oldu. Çok Gezen Bilir ekibi "Akıllı Otel Fiyat Karşılaştırma Projesi" ile ikinciliği alırken, Berke, Eren ve Tekmen'in Takımı adıyla yarışmaya katılan ekip, "Görüntü İşleme ile Duygu Analizi" projesiyle üçüncü oldu.

Smart Travel Hackathon'a 66 kişiden oluşan 21 ekip katıldı. İlk üçe giren ekipler 12 bin, 9 bin ve 6 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Smart Travel Hackathon'a bu yıl 103 kişiden oluşan 30 ekip başvurdu ve yarışmaya 66 kişiden oluşan 21 ekip katıldı. 7 ekibin tamamladığı hackathon boyunca konularında uzman kişiler katılımcılara çeşitli konularda deneyimlerini aktardı. Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Kworks tarafından katılımcılara Business Model Canvas Eğitimi verildi, hafta içinde tüm ekiplere 1-1 mentorluk görüşmeleriyle destek sağlandı. Ayrıca Microsoft Bulut Servisleri Çözüm Mimarları, yarışmaya katılan ekiplerin kullanımına açılan Azure Data Science Virtual Machines için kullanım ve teknik detaylara ilişkin eğitim verdiler.

"Etkileşimli Turist Haritası"

Setur Smart Travel Hackathon'da, "Etkileşimli Turist Haritası" projesiyle birinciliği kazanan ve adını Antik Yunanca'da seyahat arkadaşı anlamına gelen Filita sözcüğünden alan ekip, geliştirdiği Filita uygulamasıyla kullanıcılarına kişiselleşmiş seyahat rotaları çıkarıyor. Bunu akıllı turizme en uygun şekilde halen kullanımda olan taksi uygulamalarına entegre olarak bir turistin ulaşım ihtiyaçlarını lokal kaynaklar ile çözüyor.

Yarışmada birinci olan Filita ekibi 12 bin TL'lik para ödülünün yanı sıra Hackathon'un destekçilerinden olan Otokoç'tan 1 günlük karavan kiralama ve Pizza Pazzi'de tüm ekip üyeleri için geçerli 2 kişilik akşam yemeği kazandı. Bunun Yanında Kworks tarafından ön hızlandırma programına davet edildi.

"Akıllı Otel Fiyat Karşılaştırma"

"Akıllı Otel Fiyat Karşılaştırma" projesi ile ikincilik kazanan Çok Gezen Bilir ekibi Seturn isimli web sitesini geliştirerek güvenilir birçok farklı online rezervasyon sitesi tarafından sunulan konaklama yeri fiyatlarına ve tekliflerine yönelik bir otel karşılaştırma motoru oluşturdu. Seturn, kullanıcıya güvenilir acentelerden gelen en uygun fiyatı ve otellerin tedarikçilere göre yorumlarını sunuyor. .

Çok Gezen Bilir ekibi 9 bin TL para ödülünün yanında tüm ekip üyeleri için Pizza Pazzi'de geçerli 2 kişilik akşam yemeği kazandı. Ayrıca Kworks tarafından ön hızlandırma programına davet edildi.

-"Görüntü İşleme ile Duygu Analizi"

Üçüncülüğü kazanan ekip ise, "Görüntü İşleme ile Duygu Analizi" projesiyle, görüntü işleme teknolojisini bir web servise dönüştürerek anlık olarak duygu analizini ve buradan çıkan sonuçları raporladı. Takım, 6 bin TL para ödülü ve Divan Pastaneleri'nde geçerli 600 TL'lik hediye çeki kazandı.

Bu ödüllerin dışında dereceye giren tüm ekiplere Microsoft tarafından sunulan Azure platformdan (Azure Training Reward for IT Pro Package, Azure Training Reward for Developers Package, Azure Training Reward for Data & Ai Engineering) eğitimlerinden birine katılma hakkı verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Setur Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Alphan Kimyonok, Setur'un, SeturTech markasıyla kurumsal ve bireysel seyahat yönetimi alanındaki operasyon gücünü, bilgi birikimini, tecrübesini, en güncel ve öncü teknolojilerle birleştirmeyi hedeflediğini belirterek şunları kaydetti:

"Smart Travel Hackathon ile Setur'un yenilikçilik ve yaratıcılığa verdiği değere bir kez daha dikkat çekmek istedik. Ülkenin dört bir yanından yetenekli, bilişim dünyasında çalışmaya istekli gençleri teknoloji alanında bizimle bir adım öteye taşımak istiyoruz. Hedefimiz yüksek teknoloji içeren çözümler alanında daha da ileri gitmek ve bu çerçevede gençlerin üretime katılımına çok önem veriyoruz. Genç yeteneklerle buluşmak amacıyla 2019 yılından itibaren düzenli olarak yapılan Hackathon sayesinde hem genç yeteneklerin bir araya gelmesi sağlamaktan hem de yeni fikirler üzerinde çalışma fırsatı yaratılmasından büyük mutluluk duyuyoruz."