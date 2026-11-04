Seydikemer\'de alabalık tesislerinin su ihtiyacı için saha incelemesi yapıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde alabalık yetiştiriciliği yapan tesislerin su ihtiyacının belirlenmesi ve su tahsisinin değerlendirilmesi amacıyla saha incelemesi gerçekleştirildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü heyetlerinin katılımıyla Eşen Havzası'nda incelemelerde bulunuldu. Çaygözü ile Regülatör arasında faaliyet gösteren alabalık yetiştiricilik tesislerini kapsayan çalışmada, işletmelerin su ihtiyaçları ve mevcut kaynakların kullanım durumu yerinde değerlendirildi.

Arazi incelemelerinin ardından bölgedeki üreticilerle bir araya gelen heyet, yetiştiricilerin karşılaştığı sorunları dinleyerek çözüm önerilerini görüştü.

Su kaynaklarının etkin kullanılması ve su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.