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Seyhan'da eşitlik dostu iş yerleri artıyor - Son Dakika

Seyhan'da eşitlik dostu iş yerleri artıyor

12.11.2021 09:24
Seyhan'da eşitlik dostu iş yerleri artıyor

Seyhan Belediyesi'nin kadınların iş yaşamında daha etkin olarak yer almalarını teşvik etmek ve kadınların ekonomi üzerindeki olumlu etkilerinin fark edilmesini sağlamak amacıyla başlattığı projede belirlenen şartlara uyan ve eşitlik dostu üç işyerine daha "Mor Bayrak" tabelası verildi.

Seyhan Belediyesi'nin kadınların iş yaşamında daha etkin olarak yer almalarını teşvik etmek ve kadınların ekonomi üzerindeki olumlu etkilerinin fark edilmesini sağlamak amacıyla başlattığı projede belirlenen şartlara uyan ve eşitlik dostu üç işyerine daha "Mor Bayrak" tabelası verildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kadınların iş yaşamında daha çok istihdam edilmesi konusunda öncülük yapan üçü de Gürselpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin işletmelerini ziyaret etti. İşletme sahiplerini kadın-erkek eşitliğini gözeten çalışma anlayışları için kutlayan Başkan Akay, işletme sahiplerine bol kazanç diledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş medeniyet hedefine kadınlar olmadan ulaşılmasının çok güç olduğunu belirten Başkan Akay, "Kurtuluş Savaşı'nı kadınlar ve erkekler birlikte kazandı. Cumhuriyeti kurup devrimleri gerçekleştirenler de yine kadınlar ve erkeklerdi. Kadınların yaşamın her alanında daha çok olması ve görünür hale gelmesi gerek. Çağdaş bir uygarlık hedefine kadınlar ve erkekler birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı harçlarında indirim

Seyhan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Mor Bayrak Eşitlik Dostu İşyeri" projesinde işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatı harçlarında yüzde 20 oranında indirim imkanı da sağlanıyor.

"Eşitlik dostu iş yeri" statüsüne kavuşmak isteyen işletmelerde, "işverenin kadın girişimci olması", "sigortalı çalışan kadın sayısının yüzde 50 ve üzerinde olması", "i yerinde kadınlar için ayrı tuvalet bulunması", "iş yerinin engelli erişimine uygun bulunması", "iş yerinin kaliteli ve temiz hizmet vermesi" koşulları aranıyor.

Bu koşulları sağlayan işletmelere, tasarımı Seyhan Belediyesi tarafından yapılan "Mor Bayrak Eşitlik Dostu İş Yeri" tabelası asılıyor. Mor Bayrak Eşitlik Dostu İş Yeri statüsü kazanmak isteyen işletme sahiplerinin, Seyhan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. - ADANA

Seyhan'da eşitlik dostu iş yerleri artıyor
Seyhan'da eşitlik dostu iş yerleri artıyor
Seyhan'da eşitlik dostu iş yerleri artıyor
Seyhan'da eşitlik dostu iş yerleri artıyor
Seyhan'da eşitlik dostu iş yerleri artıyor

Seyhan Belediyesi, Ekonomi, Eşitlik, Seyhan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Seyhan'da eşitlik dostu iş yerleri artıyor - Son Dakika Ekonomi


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