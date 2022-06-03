Sf Trade, Avrupa ve Amerika pazarında büyümeyi sürdürüyor - Son Dakika
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Sf Trade, Avrupa ve Amerika pazarında büyümeyi sürdürüyor

03.06.2022 10:03
Sf Trade, Avrupa ve Amerika pazarında büyümeyi sürdürüyor

Gaziemir Ege Serbest Bölge'de geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet sunan SF Trade, deri ürün grubunda Avrupa, İngiltere ve Amerika hedef pazarlarındaki büyümeyi sürdürüyor.

Gaziemir Ege Serbest Bölge'de geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet sunan SF Trade, deri ürün grubunda Avrupa, İngiltere ve Amerika hedef pazarlarındaki büyümeyi sürdürüyor.

SF Leather Fabrika Direktörü Barçın Usturalı, müşterileri için lüks tüketime uygun olarak, kadın ve erkeklere yönelik her türlü büyük ve küçük çanta, bavul, kemer ve kartlık gibi aksesuarların üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Outdoor pazarına yönelik üretimler de gerçekleştirdiklerini dile getiren Usturalı, "Bu grupta dünyanın önde gelen markalarından olan müşterimizle yeni ürünler geliştiriyoruz. Bazı ürünler bizim için de yeni ve bu ürünleri ürün portföyümüze katarak büyümeye devam ediyoruz. Yeni hat kurulumları ve yeni müşteriler için Ür-Ge çalışmalarımız da bulunuyor. Sadece gerçek deri değil suni deri grubunda da lüks tüketimde dünya markası olan müşterilerimize hizmet veriyoruz. Şirketimizin döngüsel ekonomiyi destekleme amaçlı politikaları çerçevesinde deri ürünlerde sürdürülebilir ürün araştırma ve geliştirmelerimize ağırlık verdik" dedi.

"Uluslararası sertifikalara sahibiz"

Barçın Usturalı, kalite, verimlilik ve atık yönetimi konusuna da özel önem verdiklerini ve uluslararası sertifikalara sahip olduklarını ifade ederek, "Giriş kalite kontrolle başlayarak üretimde değişik aşamalarda hatta üretim aşamasından ve en sonunda yükleme öncesi kalite kontrolle kaliteyi sahada sağlamaya çalışıyoruz. Verimliliği de üretim mühendisliği alt yapısıyla hem de KPI'larımızla iyileştirmeye çalışıyoruz. Sertifikasyonuna sahip olduğumuz ISO 9001 ile de bu kavramları standartlara bağlı olarak takip ediyoruz. Uyguladığımız ISO 14001 yapısı gereği tüm geri dönüştürebilir atığımızı çalıştığımız firmalarla geri dönüştürmeye çalışıyor, diğer yandan da dönüştürülemeyen atıkları da kontrollü şekilde bertaraf ediyoruz. Fakat bu konuda atıklarımızı katma değerli ürünlere dönüştürerek döngüsel ekonomiye nasıl kazandırabileceğimizle ilgili çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

Okul ve sanayi işbirliklerine de inandıklarını kaydeden Usturalı, bu doğrultuda üniversite kariyer günlerine destek verdiklerini ve yeni çalışma arkadaşlarına katılma imkanı sunduklarını da vurgulayarak, "Deri sektöründe geçmişte uygulanan yanlış politikalar sonucu sayısı giderek azalan deri üreticilerini de göz önüne aldığımızda, deri mühendisliği bölümünden mezun olan arkadaşlarımız iş bulmakta zorlanıyor. Biz bu konuda okullarla iş birliği içinde olarak aramıza katılmak isteyen arkadaşlara destek olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sf Trade, Avrupa ve Amerika pazarında büyümeyi sürdürüyor - Son Dakika


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