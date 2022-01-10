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SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi - Son Dakika

SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi

10.01.2022 17:45

SGK, tüm çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin yeni yılda ne kadar olacağı açıklandı. Buna göre, 2022'de emzirme ödeneği 316 lira, rapor parası 111 lira, askerlik ve doğum borçlanmasında en düşük prim 53 lira olarak belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı genelge ile emzirme ve cenaze ödeneğinden, doğum ve askerlik borçlanması primlerine kadar yeni rakamları açıkladı. Doğum sonrası, sigortalı kadınlara ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenen emzirme ödeneği bu yıl 316 liraya çıkarıldı. Geçen yıl bu rakam 232 lira olarak uygulanıyordu.

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat eden ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen kişilerin hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği de yükseldi. 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL'ye çıktı.

2022'DE RAPOR PARASI 111 TL'YE ÇIKTI

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASINDA GÜNLÜK EN DÜŞÜK PRİM 53 TL

Asgari ücretteki artış doğum ve askerlik hizmet borçlanmasını da etkiledi. En düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıktı.

YURT DIŞI BORÇLANMA PRİMİ

Yurt dışı borçlanması yapanlardan ise prime esas kazancın yüzde 45'i oranında prim alınıyor. Gurbetçiler 2022 yılında yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 75 lira 6 kuruş prim ödeyecekler.

Öte yandan kısmi süreli işlerde çalışanlar, eksik prim günlerini 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı ödeme yapabiliyor. 2022 yılında günlük 33 lira 36 kuruş prim ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilecekler.

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Lirası, Cenaze, Doğum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi - Son Dakika
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