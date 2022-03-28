SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt'tan "sahte sigortalılık" uyarısı - Son Dakika

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, sahte sigortalılığın tıpkı kayıt dışı istihdam gibi kurumun temel mücadele alanlarından birisi olduğunu bildirdi.

Yavuz Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadelenin memleket meselesi olduğunu kaydetti.

Bu sorunu ortadan kaldırarak işverenler arasında adil rekabet koşullarını sağlamayı, işçinin alın terini güvence altına almayı ve gelecek nesiller için sürdürülebilir, adil ve hakkaniyetli bir sosyal güvenlik sistemini temin etmeyi istediklerini kaydeden Kurt, geçen yılki denetimlerde 3 bin 230 işyerinin sahte olduğunu ve bu iş yerlerinden SGK'ya 106 bin 180 kişinin sahte sigortalı olarak bildiriminin yapıldığını belirlediklerini aktardı.

Bir kişinin SGK'ya bildiriminin yapılması ve işverence primlerinin ödenmesinin o kişinin sigortalı sayılması için yeterli olmadığını, kişinin o iş yerinde mutlaka hizmet akdiyle gerçekten çalışıyor olması gerektiğini vurgulan Kurt, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sahte sigortalılık tıpkı kayıt dışı istihdam gibi kurumumuzun temel mücadele alanlarından birisi. Sigortalılarımızın hak ve hukukunu gözetmeye, Hazinenin her bir kuruşunu kıskançlıkla muhafaza etmeye memuruz. Bu şuurla müfettişlerimiz ve sosyal güvenlik denetmenlerimiz marifetiyle, kayıt dışı istihdamla olduğu gibi bu alanda da sürekli denetim faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecek."