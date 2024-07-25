SGK Prim Borçları İçin Belediyelere Borç Bildirimi

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplamda 96 milyar lirayı bulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcunu tahsil etmek için belediyelere borç bildirimleri gönderdi.

Edinilen bilgilere göre, bakanlık, belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarını tahsil etmek için harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu 96 milyar liralık borç olduğu ve borcun her geçen gün arttığı tespit edilirken, borcun yüzde 80'inin belediye şirketlerine ait olduğu ifade edildi. Borç bildiriminin ise herhangi bir parti ayırt etmeksizin tüm belediyelere gönderildiği bildirildi. Belediyelerden yapılacak borç tahsili için ise bakanlığın her türlü kolaylığı sağlama konusunda hazır olduğu da kaydedildi. - ANKARA