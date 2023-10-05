SGK'ya 1392 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika

SGK'ya 1392 sözleşmeli personel alınacak

SGK\'ya 1392 sözleşmeli personel alınacak
Son Güncelleme: 05.10.2023 12:20

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi ve 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1392 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK BÜRO PERSONELİ

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz.

BAŞVURU TARİHLERİ 5-11 EKİM

Başvuru tarihleri, 5-11 Ekim 2023. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."

DETAYLAR ÖSYM'NİN SİTESİNDE

Sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: DHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK'ya 1392 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: SGK'ya 1392 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika
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