SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir - Son Dakika
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Ekonomi

SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir

SGK\'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir
28.05.2025 10:34
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SGK, emeklilik, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşları zaman aşımı riskine karşı uyardı. 2008 öncesi ödemelerde 5 yıllık süreyi aşan talepler için hak kaybı yaşanabileceği belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Kurum, emeklilik, malullük ve ölüm aylığı gibi sosyal güvenlik ödemelerinin zaman aşımına uğrayabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. SGK, "Belirlenen sürelere dikkat edilmezse, yıllarca çalışarak kazanılan haklar geri dönülmez şekilde kaybedilebilir" uyarısında bulundu.

SGK GELİR VE AYLIK ÖDEMELERİNDE ZAMAN AŞIMI KRİTERLERİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; SGK, yaşlılık, malullük, iş göremezlik ve ölüm gibi nedenlerle bağlanan aylıkların zaman aşımı sürelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Kurum, bu tür ödemelerin türüne ve hangi sigortalılık statüsüne bağlı olarak yapıldığına göre farklı kurallar uyguluyor.

2008 ÖNCESİ BAĞLANAN MAAŞLAR 5 YILDA ZAMAN AŞIMINA UĞRUYOR

2008 Ekim ayından önce bağlanan SSK ve Bağ-Kur maaşları için zaman aşımı süresi 5 yıl olarak uygulanıyor. Bu sürenin aşılması durumunda, daha sonra yapılan başvurular dikkate alınmıyor ve hak kaybı yaşanıyor. SGK, bu konuda ödeme taleplerini değerlendirirken 5 yıllık yasal sürenin dolup dolmadığını kontrol ediyor.

MEMURLAR İÇİN DE AYNI SÜRE GEÇERLİ

4/1-c kapsamında yer alan kamu görevlilerinin dul ve yetimlerine bağlanan ölüm veya vazife malullüğü aylıkları için de benzer bir süre geçerli. Ölüm tarihini izleyen ay başından itibaren 5 yıl içinde başvuru yapılmazsa, yalnızca son 5 yılın ödemesi alınabiliyor. Süreyi geçen kısımlar için ise herhangi bir ödeme yapılmıyor.

2008 SONRASI EMEKLİLER DAHA GÜVENDE

2008 sonrası bağlanan maaşlarda ise farklı bir uygulama yürürlükte. Bu dönemde emekli olanların gelir ve aylıkları için zaman aşımı uygulanmıyor. Vatandaşlar uzun süre maaşlarını tahsil etmese bile, SGK'ya başvurmaları halinde bu ödemeleri geri alabiliyorlar.

GAİPLİK KARARLARINDA 5 YILLIK BAŞVURU ŞARTI

Ölümü kesin olarak tespit edilemeyen kişilerin gaip sayılması durumunda, mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra hak sahiplerinin SGK'ya 5 yıl içinde başvurmaları gerekiyor. Aksi halde geriye dönük yalnızca 5 yıllık maaş ödemesi yapılabiliyor. Bu durum, toptan ödemeler ve diğer sosyal güvenlik hakları için de geçerli.

HAK KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN SÜRELERE DİKKAT!

SGK'nın açıklamasına göre, belirlenen yasal sürelere riayet edilmemesi durumunda maaş, gelir ve diğer sosyal hakların tamamı kaybedilebiliyor. Bu nedenle vatandaşların özellikle ölüm, malullük ve gaiplik gibi özel durumlarda süreleri dikkatle takip etmesi gerekiyor. Kurum, "Süreleri kaçırmayın, haklarınızı kaybetmeyin" uyarısını yineledi.

Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir - Son Dakika

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