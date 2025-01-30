Shell'in Karı Yüzde 50 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Shell'in Karı Yüzde 50 Düştü

Shell'in 2024'ün son çeyrek karı, düşük fiyatlar ve zararlar nedeniyle yıllık yüzde 50 azaldı.

30.01.2025 11:18
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Enerji şirketi Shell'in 2024'ün son çeyreğindeki karı yıllık bazda yaklaşık yüzde 50 azaldı.

Shell, 2024'ün son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin bu dönemdeki karı 3,66 milyar dolar oldu. Bu kar, 2023'ün aynı dönemindeki 7,3 milyar dolarlık kara göre yaklaşık yüzde 50 düştü.

Shell'in karı bu dönemde, düşük fiyatlar ve kar marjinleri, yüksek arama faaliyeti zararları, süresi dolan riskten korunma sözleşmelerinin sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti ve optimizasyon sonuçlarını etkilemesi nedeniyle azaldı.

Şirketin 2024'teki karı ise yıllık bazda yüzde 16 azalarak 23,7 milyar dolar oldu. Beklenti, Shell'in yıllık karının 24,7 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, düşük kazançlara rağmen nakit akışının sağlam kalmaya devam ettiğini belirtti.

Şirket organizasyonunda devam eden sadeleşmeyle 2022'den beri 3 milyar doların üzerinde maliyet azalışı sağladıklarını kaydeden Sawan, 3,5 milyar dolarlık yeni bir geri alım programı açıkladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Shell, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Shell'in Karı Yüzde 50 Düştü - Son Dakika

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