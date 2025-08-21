Shell&Turcas'tan Konya'ya Yeni Depo - Son Dakika
Ekonomi

Shell&Turcas'tan Konya'ya Yeni Depo

21.08.2025 11:54
Shell&Turcas, Konya'da yeni madeni yağ deposu açarak İç Anadolu'ya hızlı hizmet sunacak.

Shell&Turcas, Konya'da hizmete giren distribütör deposuyla İç Anadolu Bölgesi'nde daha hızlı, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell & Turcas, iş ortaklarından Endirlik Akaryakıt'ın yeni madeni yağ deposunu Konya'da hizmete açarak bölgesel lojistik altyapısını güçlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell & Turcas Madeni Yağlar İndirekt Satış Müdürü Emre Şuyalçınkaya, söz konusu yatırımın sadece lojistik bir kolaylık değil, aynı zamanda bölge ekonomisine ve müşteri memnuniyetine katkı sağlayacak stratejik bir hamle olduğunu ifade etti.

Şuyalçınkaya, Konya'nın, Türkiye'nin kalbinde yer alan ve sanayi, tarım, ticaret gibi alanlarda Türkiye'ye büyük değer katan stratejik bir şehir olduğunu belirterek, "1000 metrekarelik geniş depolama kapasitesine sahip bu tesisle müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek bir merkez oluşturduk. Konya ve Karaman başta olmak üzere tüm İç Anadolu'ya daha hızlı ve etkili hizmet sunacağız. Bu yatırımın bölgemize, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şuyalçınkaya, modern güvenlik ve otomasyon sistemleri, çevreye duyarlı lojistik çözümler ve deneyimli ekiplerle donatılmış merkezin, Shell Helix, Rimula, Gadus ve Tellus gibi markaların bölgedeki başarısını daha da pekiştireceğini kaydetti.

İç Anadolu Bölgesi, İç Anadolu, Madeni Yağ, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Tarım, Konya, Shell

