Sıcak ve Nemli Hava Solunum Sorunlarını Artırıyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Sinem İliaz, sıcak havayla birlikte artan nem oranının özellikle astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalığı bulunan kişilerde nefes darlığı, öksürük ve hırıltı gibi şikayetleri artırabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İliaz, yaz aylarında sıcaklık kadar nem oranının da insan sağlığı üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Özellikle sıcak ve nemli havalarda solunum sistemi hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan İliaz, "Yüksek nem sıcak havayla birleştiğinde vücudun kendisini serinletmesini güçleştirebiliyor. Bu durum sağlıklı bireylerde dahi bunaltı ve nefes almakta zorlanma hissine yol açabilir, astım ve KOAH hastalarında ise mevcut yakınmalar daha belirgin hale gelebilir." değerlendirmesini yaptı.

Nem oranının yüksek olduğu sıcak günlerde bazı kişilerin nefes alıp vermekte daha fazla zorluk hissedebileceğine dikkati çeken İliaz, "Özellikle astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıklarında sıcak ve nemli hava öksürük, hırıltı, göğüste sıkışma ve nefes darlığı gibi şikayetleri artırabilir. Bu nedenle solunum hastalığı bulunan kişilerin yakınmalarındaki değişiklikleri takip etmeleri önemlidir." ifadelerini kullandı.

İliaz, yüksek nemin kapalı alanlarda da farklı sorunlara zemin hazırlayabileceğini hatırlatarak, uzun süre yüksek nem bulunan ortamlarda küf ve ev tozu akarlarının çoğalmasının kolaylaşabildiğini, bunların da özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde ve astım hastalarında solunum yolu şikayetlerini tetikleyebildiğini kaydetti.

"Sıcak ve nemli bir odada vücut ısısını düşürmek zorlaşabilir"

Nemli havanın etkisinin geceleri de devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Sinem İliaz, sıcaklık ve nemin birlikte yüksek olmasının uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğine vurgu yaptı.

İliaz, uyku sırasında vücut ısısının düşmesinin uykuya geçişi ve kaliteli uykunun sürdürülebilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sıcak ve nemli bir odada vücut ısısını düşürmek zorlaşabilir. Yoğun terleme, bunaltı hissi ve rahat nefes alamama nedeniyle kişi gece boyunca sık uyanabilir. Sabah kalktığında yeterince uyumuş olmasına rağmen dinlenmemiş hissedebilir. Özellikle burun tıkanıklığı, astım, KOAH veya uyku apnesi bulunan kişilerde gece yaşanan solunum sıkıntıları uyku kalitesini daha fazla etkileyebilir. Yatak odasının serin, iyi havalandırılmış ve aşırı nemden uzak tutulması önemli."

Nefes darlığının birçok farklı sağlık sorununda da görülebileceğini kaydeden İliaz, özellikle yeni başlayan veya giderek şiddetlenen nefes darlığının yalnızca sıcak ve nemli havaya bağlanmaması gerektiğini belirtti.

İliaz, "Nefes darlığı kişinin günlük aktivitelerini engellemeye başladıysa, istirahatte de devam ediyorsa veya göğüs ağrısı, morarma, belirgin hırıltı gibi belirtiler eşlik ediyorsa sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Kronik solunum yolu hastalığı bulunan kişiler de şikayetlerinde belirgin bir artış olduğunda hekimleriyle iletişime geçmelidir." önerisinde bulundu.