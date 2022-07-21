Sıcaklar arttı limon dondurmasında üretim katlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcaklar arttı limon dondurmasında üretim katlandı

21.07.2022 10:14
Sıcaklar arttı limon dondurmasında üretim katlandı

Adana'ya özgü bölge lezzetlerinden olan doğal limon dondurması üretimi sıcaklıkların artması ile birlikte ikiye katlandı.

Adana'ya özgü bölge lezzetlerinden olan doğal limon dondurması üretimi sıcaklıkların artması ile birlikte ikiye katlandı.

Bu yıl sıcakların geç başlamasıyla Nisan ayında başlayan limon dondurması sezonun Haziran ayında yoğunlaştığını ve son günlerde artan sıcaklar ile birlikte yoğun bir dönem geçirdiklerini kaydeden kadın dondurmacılar ilgiden memnunlar.

Limon dondurması üreticisi Atike Yavuz, "Bu yıl yaz geç geldi ama havaların çok ısınması ile birlikte dondurmaya yoğun bir talep var. Günlük en az 500 kilogram limon dondurması üretiyoruz. Siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyoruz. Osmaniye'den, Adana'nın ilçelerinden yoğun talep var. Termoslarla gelip alıyorlar. Bizlerde üretmekten mutluyuz" dedi.

Torunlarına limon dondurması almak için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden geldiklerini kaydeden bir vatandaş bölgede sadece Kozan'da yapıldığı için kilometrelerce yol geldiklerini kaydetti.

Atatürk Parkı'nda limon dondurması satan İlami Tokuş ise günlük 10 termos limon dondurmasının hızla tüketildiğini belirterek "Her yerden bu lezzet için geliyorlar. Bölgeye özgü lezzet olduğu için yoğun talep var bizde mutluyuz" diye konuştu. - ADANA

YORUMLAR
500
'Kış Masalı' davası 7 yıldır çözülemedi 'Kış Masalı' davası 7 yıldır çözülemedi Geçen yıl yanan ormanlık alan küllerinden yeniden doğdu Geçen yıl yanan ormanlık alan küllerinden yeniden doğdu
Kaynak: İHA

Osmaniye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıcaklar arttı limon dondurmasında üretim katlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
10:10 İBB'den koronavirüs açıklaması: Maske zorunluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı
09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı
09:35 Ruslar Avrupa'ya gaz verdi! Fiyatlar düşüyor
09:35 Zorunlu kapatma yeniden mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
09:32 Yeni filminin galasında etek giyen Brad Pitt sosyal medyayı salladı
09:26 ABD bunu beklemiyordu! Ham petrol stokları düşüşe geçti
09:17 CIA Direktörü Bill Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kaybettiği asker sayısını açıkladı
09:16 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu
09:01 Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 10:23:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sıcaklar arttı limon dondurmasında üretim katlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement