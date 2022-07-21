Sıcaklar arttı, limon dondurmasında üretim katlandı - Son Dakika
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Sıcaklar arttı, limon dondurmasında üretim katlandı

21.07.2022 19:27
Sıcaklar arttı, limon dondurmasında üretim katlandı

Sıcaklar arttı, limon dondurmasında üretim katlandı Atike Yavuz: "Günlük en az 500 kilogram limon dondurması üretiyoruz.

Sıcaklar arttı, limon dondurmasında üretim katlandı

Atike Yavuz: "Günlük en az 500 kilogram limon dondurması üretiyoruz. Siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyoruz"

ADANA - Adana'ya özgü bölge lezzetlerinden olan doğal limon dondurması üretimi sıcaklıkların artması ile birlikte ikiye katlandı.

Bu yıl sıcakların geç başlamasıyla Nisan ayında başlayan limon dondurması sezonun Haziran ayında yoğunlaştığını ve son günlerde artan sıcaklar ile birlikte yoğun bir dönem geçirdiklerini kaydeden kadın dondurmacılar ilgiden memnunlar.

Limon dondurması üreticisi Atike Yavuz, "Bu yıl yaz geç geldi ama havaların çok ısınması ile birlikte dondurmaya yoğun bir talep var. Günlük en az 500 kilogram limon dondurması üretiyoruz. Siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyoruz. Osmaniye'den, Adana'nın ilçelerinden yoğun talep var. Termoslarla gelip alıyorlar. Bizlerde üretmekten mutluyuz" dedi.

Torunlarına limon dondurması almak için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden geldiklerini kaydeden bir vatandaş bölgede sadece Kozan'da yapıldığı için kilometrelerce yol geldiklerini kaydetti.

Atatürk Parkı'nda limon dondurması satan İlami Tokuş ise günlük 10 termos limon dondurmasının hızla tüketildiğini belirterek "Her yerden bu lezzet için geliyorlar. Bölgeye özgü lezzet olduğu için yoğun talep var bizde mutluyuz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıcaklar arttı, limon dondurmasında üretim katlandı - Son Dakika

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