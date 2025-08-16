Sıcaklar Klimalara Talebi Artırdı

Türkiye genelinde yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle temmuzun ikinci yarısında klima arayışı yüzde 98 artarken, e-ticaret kanalında ısıtma-soğutma ürünlerinin cirosu geçen yıla göre yüzde 62,5 yükseldi.

Geçen ay ülke genelinde hissedilen kavurucu sıcaklıklar, klima ve diğer soğutma cihazlarına talebi üst seviyelere çıkardı. Meteoroloji verilerine göre, birçok kentte mevsim normallerinin 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hem bireysel hem de ticari tüketicilerin serinleme arayışını hızlandırdı.

AA muhabirinin sahibinden.com'dan derlediği verilere göre, 1- 15 Temmuz ile 16-31 Temmuz dönemleri karşılaştırıldığında, klima aramalarında yüzde 98, vantilatörlerde yüzde 76, tavan pervanelerinde de yüzde 67 artış görüldü. Aynı dönemde ilanların favoriye eklenme oranı klimalarda yüzde 82, vantilatörlerde yüzde 69, tavan pervanelerinde ise yüzde 52 oldu.

Türkiye merkezli e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft verilerine göre de ısıtma-soğutma kategorisinde faaliyet gösteren e-ticaret firmalarının cirosu haziran ve temmuz aylarında geçen yıla göre yüzde 62,5 arttı. Satış adedi yüzde 20 yükselirken, en çok enerji verimliliği yüksek orta segment cihazlar tercih edildi.

Sıcak hava dalgalarında talep zirveye çıkarken, hızlı teslimat ve taksit imkanı sunan firmalar rekabette öne geçti. Sezon sonunda klima satışlarının adet bazında yüzde 20, ciroda ise yüzde 55 artması öngörülüyor.

"Enerji verimliliği yüksek modeller tüketicilerin ilk tercihi oldu"

IdeaSoft Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Akdal, AA muhabirine, ısıtma-soğutma kategorisinde son bir yılda e-ticaret yapan firmaların ciro artışının, hem talep hacmindeki yükselişten hem de sepet ortalamasındaki büyümeden kaynaklandığını söyledi.

Bu dönemde satılan toplam ürün adedinde yüzde 20'lik artış olduğunu belirten Akdal, dijital kanallar üzerinden klima satın alma eğiliminin sürdüğünü ve e-ticaretin satış kanalı olarak önemini koruduğunu vurguladı.

Akdal, yaz döneminde tüketici davranışlarında gözlemledikleri eğilimlere de değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle inverter teknolojisine sahip, enerji verimliliği yüksek modeller tüketicilerin ilk tercihi oldu. Mobil uyumlu kontrol imkanı sunan, sessiz çalışma özelliği öne çıkan ve hızlı soğutma vadeden ürünler daha fazla ilgi gördü. Fiyat aralığı olarak bakıldığında, ne çok üst segment ne de giriş seviyesi yani orta segment ürünler tüketicilerin en çok tercih ettiği aralıkta konumlandı. Taksitli alışveriş ve hızlı teslimat seçeneği sunan firmalar, dönüşüm oranı açısından ciddi avantaj elde etti."

Haziran sonu ve temmuz başında yaşanan sıcak hava dalgalarında klima aramalarının zirve yaptığını ifade eden Akdal, bu dönemde bazı bölgelerde teslimat sürelerinde kısa süreli yoğunluklar yaşansa da e-ticaret altyapısı güçlü firmaların süreci başarıyla yönettiğini, aynı gün kargo, ertesi gün teslim gibi hızlı lojistik çözümleri sunan firmaların rekabette bir adım öne çıktığını kaydetti.

"Satışların kısa vadede yukarı yönlü seyrini sürdürmesini bekliyoruz"

Akdal, satışlardaki artışın ileriki haftalarda da sürmesinin öngörüldüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevsimsel olarak ağustosta yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürdüğü bir dönem ve özellikle geç ısınan bölgelerde klima ihtiyacı devam ediyor. Buna ek olarak, tüketiciler tarafından yılın bu döneminde sıkça takip edilen kampanya ve indirim fırsatları da talebi canlı tutuyor. Özellikle bayram tatili sonrasında evde geçirilen sürenin artması ve okula dönüş öncesi alışveriş hazırlıkları, klima gibi ev konforunu artıran ürünlere olan ilgiyi destekleyebilir.

Dolayısıyla mevsimsel etkenler, kampanya dönemleri ve e-ticaretteki erişim kolaylığı göz önüne alındığında, satışların kısa vadede yukarı yönlü seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Mevcut satış ivmesi ve tüketici talebine baktığımızda, 2025 yaz sezonunun sonunda klima satışlarının adet bazında geçen yılın yaklaşık yüzde 20 üzerinde, ciro bazında ise yaklaşık yüzde 55 üzerinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu artışta hem yüksek segment ürün tercihi hem de kampanya dönemlerindeki hızlı tepki önemli rol oynadı."